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Akadozott a kártyás fizetés az OTP-nél
Bank

Akadozott a kártyás fizetés az OTP-nél

MTI
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Egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál fennakadás volt a fizetésekben a délelőtti órákban, a szolgáltatás délelőtt tíz órára helyrállt - közölte az MTI-vel Endrényi Balázs, az OTP Bank vállalati kommunikációs vezetője szerdán.

Mint fogalmazott, előfordult, hogy csak másodszori próbálkozásra sikerültek az online és bolti kártyás fizetések, a technikai hiba az ATM-ekre is kiterjedt.

A hiba a bank belső rendszerében keletkezett

- mondta.

A pénzintézet holnapján reggel közölték, hogy technikai okokból előfordulhat, hogy egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál a tranzakciók sikertelenek és a bank munkatársai mindent megtesznek, hogy ismét megfelelő módon működjön a rendszer.

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Endrényi Balázs elmondta, hogy

délelőtt tíz órára a szolgáltatás országosan helyreállt.

Címlapkép forrása: Portfolio

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