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Bejelentették az EXIM új vezérigazgatóját
Bank

Bejelentették az EXIM új vezérigazgatóját

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2026. július 8-tól Kiss Zalán tölti be az EXIM Magyarország vezérigazgatói tisztségét a távozó Berta Adrienn helyett. Az új vezető kinevezésének célja az intézmény szakmai működésének további erősítése, a szervezeti megújulás támogatása, valamint az EXIM Magyarország értékteremtő szerepének megerősítése a magyar vállalkozások exportfinanszírozásában - közölte a társaság.

Az EXIM Magyarország a magyar gazdaság egyik meghatározó pénzügyi intézménye, amely stratégiai szerepet tölt be a hazai vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítésében és külpiaci növekedésük támogatásában. A következő időszak kiemelt célja az intézmény működésének további megerősítése, a prudens és átlátható működés fenntartása, valamint a hosszú távú fejlődést támogató szervezeti működés biztosítása - olvasható a bank közleményében.

Az új vezérigazgató kiemelt feladata lesz az EXIM portfóliójának felülvizsgálata és a működési folyamatok fejlesztése.

Emellett a szervezet szakmai és szervezeti megújulását is irányítja annak érdekében, hogy az intézmény tovább erősítse pozícióját a magyar vállalkozások stratégiai pénzügyi partnereként.

Kiss Zalán közel húszéves hazai és nemzetközi bankszakmai, vállalatfinanszírozási és felsővezetői tapasztalatot szerzett pénzügyi szakember. Pályafutása során meghatározó vezetői feladatokat látott el Magyarország vezető pénzintézeteinél, kiemelkedő tapasztalatot szerezve szervezeti integrációk, működési transzformációk és nagyméretű vállalati üzletágak stratégiai irányítása terén. Vezetői pályafutása során

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több milliárd euró értékű vállalati hitel- és betétállomány kezeléséért, vállalatfinanszírozási és strukturált finanszírozási tranzakciókért,

valamint jelentős üzletfejlesztési és kockázatkezelési feladatokért felelt - emelte ki a közlemény. Kiss Zalán tavaly a Portfolio Future of Finance konferenciáján az MBH Bank mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgatójaként vett részt.

Kiss Zalán
MBH Bank, mikro- és kisvállalati üzletfejlesztésért felelős ügyvezető igazgató
Kiss Zalán közgazdász, Manchester Business Schoolban szerzett MBA diplomát 2011-ben. Több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a közép- és nagyvállalati, kereskedelmi ingatlan, illetve stru
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