Fontos amerikai engedményt kapott az UBS

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) arról tájékoztatta az UBS Groupot, hogy nem emel kifogást azon értékpapír-ügyletek ellen, amelyeket a banknak a svájci szabályozó utasítására kellene végrehajtania a rendezett szanálás biztosítása érdekében - írja a Reuters.

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet közölte, hogy nem indít eljárást, ha az UBS bizonyos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat részvénnyé alakít át anélkül, hogy a kibocsátást bejegyeztetné az amerikai felügyeletnél,

ezzel elhárítva egy lehetséges jogi akadályt a bank válságkezelési terveinek útjából.

Az iránymutatás a bank hitelezői feltőkésítési, úgynevezett "bail-in" eljárásához kapcsolódik. Ez a válságkezelési eszköz arra szolgál, hogy a bajba jutott hitelintézetet a kijelölt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok részvénnyé alakításával tőkésítse fel, ahelyett, hogy adófizetői pénzből mentenék meg.

A SEC álláspontja szerint a svájci pénzügyi felügyelet által elrendelt adósság-részvény konverzió az amerikai jog szerint értékpapír-ajánlatnak és értékesítésnek minősülne, ám mentesülhet az értékpapírtörvény bejegyzési kötelezettsége alól.

A felügyeleti állásfoglalás a határokon átnyúló jogi konfliktusok feloldását segíti, amelyekre akkor derült fény, amikor a svájci hatóságok nem a Credit Suisse eredeti szanálási tervét hajtották végre, hanem az UBS általi mentőfelvásárlást segítették tető alá hozni.

Forrás: Reuters

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