ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Fontos amerikai engedményt kapott az UBS
Bank

Fontos amerikai engedményt kapott az UBS

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) arról tájékoztatta az UBS Groupot, hogy nem emel kifogást azon értékpapír-ügyletek ellen, amelyeket a banknak a svájci szabályozó utasítására kellene végrehajtania a rendezett szanálás biztosítása érdekében - írja a Reuters.

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet közölte, hogy nem indít eljárást, ha az UBS bizonyos hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat részvénnyé alakít át anélkül, hogy a kibocsátást bejegyeztetné az amerikai felügyeletnél,

ezzel elhárítva egy lehetséges jogi akadályt a bank válságkezelési terveinek útjából.

Az iránymutatás a bank hitelezői feltőkésítési, úgynevezett "bail-in" eljárásához kapcsolódik. Ez a válságkezelési eszköz arra szolgál, hogy a bajba jutott hitelintézetet a kijelölt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok részvénnyé alakításával tőkésítse fel, ahelyett, hogy adófizetői pénzből mentenék meg.

A SEC álláspontja szerint a svájci pénzügyi felügyelet által elrendelt adósság-részvény konverzió az amerikai jog szerint értékpapír-ajánlatnak és értékesítésnek minősülne, ám mentesülhet az értékpapírtörvény bejegyzési kötelezettsége alól.

Még több Bank

Németország megint ellenségesnek nyilvánította az UniCredit közeledését

Bejelentették az EXIM új vezérigazgatóját

Akadozott a kártyás fizetés az OTP-nél

A felügyeleti állásfoglalás a határokon átnyúló jogi konfliktusok feloldását segíti, amelyekre akkor derült fény, amikor a svájci hatóságok nem a Credit Suisse eredeti szanálási tervét hajtották végre, hanem az UBS általi mentőfelvásárlást segítették tető alá hozni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Trump szerint vége az Iránnal kötött megállapodásnak - Száguld az olaj, ütik a tőzsdéket
Kilőtt az olajár, így alakul holnaptól a benzin ára
Akadozott a kártyás fizetés az OTP-nél
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility