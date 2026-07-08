Mesterséges intelligenciával, hatalmas adatbázison fejtették meg a bankrohamok titkát

A New York Fed kedden közzétett kutatása szerint a bankokkal szemben betétesi rohamok akkor válnak igazán súlyos problémává, ha az érintett pénzintézetek alapvető pénzügyi helyzete is gyenge. A szakértők egy mesterséges intelligencián alapuló, több millió digitalizált történelmi újságoldal feldolgozásával összeállított adatbázisra alapozták következtetéseiket.

A New York-i Fed elemzői blogbejegyzésükben ismertették az eredményeket, amelyek szerint az adatok "alig támasztják alá" azt az elképzelést, hogy a kisebb sokkok önmagukban is "széles körű" bankpánikot idéznének elő - írja a Reuters.

A tanulmány rámutat arra, hogy a gyenge banki fundamentumok elengedhetetlenek

ahhoz, hogy egy bankroham valóban csődhöz vezessen, és a pénzintézet nehézségei súlyos gazdasági zavarokat okozzanak. Bár a betétesek rohama a gyenge és a stabil intézményeknél egyaránt kialakulhat, csődöt végül csak a rossz fundamentumokkal rendelkező bankok esetében eredményez.

A kutatók szerint az általuk létrehozott adatbázis a legátfogóbb gyűjtés az Egyesült Államok történetében a bankrohamok témakörében. Az összeállításhoz olyan nagy nyelvi modelleket alkalmaztak, amelyek közvetlenül a történelmi újságoldalakból nyerték ki a releváns információkat.

Az elemzés emellett hangsúlyozza a bankrohamok helyes értelmezésének fontosságát is. Ezek a folyamatok akkor indulnak el, amikor

az intézménybe vetett bizalom megrendülése miatt a betétesek tömegesen próbálják meg kivenni a pénzüket.

A kutatók megfogalmazása szerint a rohamokra a bankcsődök és a válságok kiváltó tényezőjeként kell tekinteni, ám ahhoz, hogy ez a láncreakció valóban romba döntse a bankrendszert és a gazdaságot, alapvetően is fizetésképtelen bankokra "van szükség".

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