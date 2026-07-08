ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 4 3 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
Mesterséges intelligenciával, hatalmas adatbázison fejtették meg a bankrohamok titkát
Bank

Mesterséges intelligenciával, hatalmas adatbázison fejtették meg a bankrohamok titkát

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A New York Fed kedden közzétett kutatása szerint a bankokkal szemben betétesi rohamok akkor válnak igazán súlyos problémává, ha az érintett pénzintézetek alapvető pénzügyi helyzete is gyenge. A szakértők egy mesterséges intelligencián alapuló, több millió digitalizált történelmi újságoldal feldolgozásával összeállított adatbázisra alapozták következtetéseiket.

A New York-i Fed elemzői blogbejegyzésükben ismertették az eredményeket, amelyek szerint az adatok "alig támasztják alá" azt az elképzelést, hogy a kisebb sokkok önmagukban is "széles körű" bankpánikot idéznének elő - írja a Reuters.

A tanulmány rámutat arra, hogy a gyenge banki fundamentumok elengedhetetlenek

ahhoz, hogy egy bankroham valóban csődhöz vezessen, és a pénzintézet nehézségei súlyos gazdasági zavarokat okozzanak. Bár a betétesek rohama a gyenge és a stabil intézményeknél egyaránt kialakulhat, csődöt végül csak a rossz fundamentumokkal rendelkező bankok esetében eredményez.

A kutatók szerint az általuk létrehozott adatbázis a legátfogóbb gyűjtés az Egyesült Államok történetében a bankrohamok témakörében. Az összeállításhoz olyan nagy nyelvi modelleket alkalmaztak, amelyek közvetlenül a történelmi újságoldalakból nyerték ki a releváns információkat.

Még több Bank

EBRD: történelmi mélypontra esett a rossz hitelek aránya a régiónkban

Védelmi bankot alapít kilenc NATO-tagállam, Romániában lesz a regionális irodája

Eladó az USA legnagyobb független fizetésforgalmi szolgáltatója

Az elemzés emellett hangsúlyozza a bankrohamok helyes értelmezésének fontosságát is. Ezek a folyamatok akkor indulnak el, amikor

az intézménybe vetett bizalom megrendülése miatt a betétesek tömegesen próbálják meg kivenni a pénzüket.

A kutatók megfogalmazása szerint a rohamokra a bankcsődök és a válságok kiváltó tényezőjeként kell tekinteni, ám ahhoz, hogy ez a láncreakció valóban romba döntse a bankrendszert és a gazdaságot, alapvetően is fizetésképtelen bankokra "van szükség".

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Amdocs Limited - elemzés

A júliusi Top 10 negyedik helyezettje. A chartja jó, akár már most is lehetne venni belőle, ezért egy gyors elemzést csinálok róla.CégismertetőAz Amdocs (NASDAQ: DOX) egy 1982-ben alapított mul

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát, egy ponton dőlhet el a konfliktus – Háborús híreink kedden
Ütést kapott a forint este
Új pénzügyi tanácsadói hálózatot indít az Intesa Sanpaolo, Magyarországon is bevezetik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility