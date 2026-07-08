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Németország megint ellenségesnek nyilvánította az UniCredit közeledését
Bank

Németország megint ellenségesnek nyilvánította az UniCredit közeledését

Portfolio
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A Commerzbank független befektetőinek kevesebb mint két százaléka fogadta el az UniCredit felvásárlási ajánlatát a német bank közleménye szerint, amely ajánlatot a német kormány agresszívnek és ellenségesnek minősített. Az olasz pénzintézet a hónap elején lezárult folyamat végére ennek ellenére is 47,6 százalékos részesedést szerzett - írja a Reuters.

A Commerzbank szerdai közleménye szerint az intézményi és lakossági befektetők körében tapasztalt rendkívül alacsony elfogadási arány egyértelműen bizonyítja, hogy az ajánlat nem volt elég vonzó.

Bár Olaszország második legnagyobb bankja a feszültségekkel teli felvásárlási kísérlet során végül megközelítette az ötvenszázalékos tulajdonrészt, a független részvényesek túlnyomó többsége elzárkózott az ügylettől - hangsúlyozták.

A német kormány szerdán ismét elfogadhatatlannak nevezte az UniCredit közeledését.

A pénzügyminisztérium szóvivője hangsúlyozta, hogy a szövetségi kabinet továbbra is a Commerzbank munkavállalóinak, a német kis- és középvállalati szektornak (Mittelstand), valamint a frankfurti pénzügyi központnak a legfőbb érdekeit szem előtt tartva jár el.

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Címlapkép forrása: picture alliance

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