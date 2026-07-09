Működési modellt vált a Revolut, új vezetőt igazoltak

A Revolut új vezérigazgatót nevezett ki európai banki leányvállalata, a litvániai székhelyű Revolut Bank UAB élére. A pozíciót a Chase UK-ből érkező Kuba Fast veszi át, aki a jövőben a vállalat Európai Gazdasági Térségen (EGT) belüli banki működéséért felel - közölte a társaság.

A szakember kinevezését az Európai Központi Bank és a Litván Nemzeti Bank is jóváhagyta. Kuba Fast jelentős digitális és lakossági banki tapasztalattal rendelkezik. Korábbi munkahelyén, a JPMorgan Chase-nél a nemzetközi lakossági üzletág elindításában vett részt, valamint a Chase UK digitális bank vezérigazgatójaként dolgozott. Ezt megelőzően a lengyel mBank SA felsővezetője és a McKinsey & Company partnere volt, MBA-diplomáját pedig a Harvardon szerezte.

Érkezése egybeesik a jelenleg több mint 55 millió európai ügyfelet kiszolgáló cég működési modelljének átalakításával. A Revolut a jövőben két fő európai bázisra támaszkodik.

A meglévő, Fast által irányított litvániai egység mellett egy újonnan létrehozott franciaországi banki központ is működik majd, amelyet Béatrice Cossa-Dumurgier vezet.

A szervezeti átalakítás részeként Joe Heneghan, aki az elmúlt öt évben a litvániai leányvállalatot irányította, a Revolut Holdings Europe UAB vezérigazgatójaként folytatja a munkát. Új feladatkörében az európai működést összefogó holdingtársaságot vezeti, amelynek fő célja a stratégiai és szabályozói megfelelés biztosítása az EGT piacain.

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