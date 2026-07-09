Nagy dobás az MBH-tól: elkapkodták a befektetők az új kötvényeit

Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának következő állomásaként újabb 500 millió euró értékű MREL-képes kötvények kibocsátásáról döntött a társaság. A befektetői érdeklődés a mostani kibocsátás során is rendkívül magas volt, és közel két és félszeres túljegyzés mellett, a hitelintézet végül 500 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött.
A 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható MREL-képes kötvények kibocsátására 2026.07.16-i értéknappal kerül sor.
A mostani kibocsátással idén már összesen 1,5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket az MBH Csoport. Az MBH Bank pedig az elmúlt években összesen már közel 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL-képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében. Az MREL-képes kötvények újabb sikeres értékesítése egyrészt biztosítja a szabályozói megfelelést, másrészt egyértelműen megmutatja, hogy az MBH Csoport a nemzetközi tőkepiacokon is sikerrel állja meg a helyét. A tranzakció lebonyolításában ezúttal is részt vett forgalmazóként az MBH Befektetési Bank.
Címlapkép forrása: Portfolio
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