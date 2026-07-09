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Nagy dobás az MBH-tól: elkapkodták a befektetők az új kötvényeit
Bank

Nagy dobás az MBH-tól: elkapkodták a befektetők az új kötvényeit

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Nemzetközi kötvénykibocsátási programjának keretében jelentős befektetői érdeklődés mellett hajtott végre újabb sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást az MBH Bank – közölte a társaság. A hitelintézet MREL-képes kötvényeire közel két és félszeres túljegyzés érkezett, az MBH Bank az ajánlatok beérkezése után 500 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátást hajt végre. A mostani tranzakcióval együtt a bankcsoport az idei évben már összesen 1,5 milliárd euró értékben hajtott végre kötvénykibocsátásokat a nemzetközi piacokon.

Az MBH Bank nemzetközi kötvényprogramjának következő állomásaként újabb 500 millió euró értékű MREL-képes kötvények kibocsátásáról döntött a társaság. A befektetői érdeklődés a mostani kibocsátás során is rendkívül magas volt, és közel két és félszeres túljegyzés mellett, a hitelintézet végül 500 millió euró össznévértékű kötvénykibocsátásról döntött.

A 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható MREL-képes kötvények kibocsátására 2026.07.16-i értéknappal kerül sor.

A mostani kibocsátással idén már összesen 1,5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket az MBH Csoport. Az MBH Bank pedig az elmúlt években összesen már közel 2,5 milliárd euró értékben bocsátott ki MREL-képes kötvényeket nemzetközi EMTN programja keretében. Az MREL-képes kötvények újabb sikeres értékesítése egyrészt biztosítja a szabályozói megfelelést, másrészt egyértelműen megmutatja, hogy az MBH Csoport a nemzetközi tőkepiacokon is sikerrel állja meg a helyét. A tranzakció lebonyolításában ezúttal is részt vett forgalmazóként az MBH Befektetési Bank.

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