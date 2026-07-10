SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország 2 0 Marokkó
MAR
 Vége
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Ma 21:00
Negyeddöntő
NOR
Norvégia Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Negyeddöntő
  • Megjelenítés
A UBS tanácsára indult meg a tőkekivonás: milliárdos amerikai alapból menekítik a pénzt a befektetők
Bank

A UBS tanácsára indult meg a tőkekivonás: milliárdos amerikai alapból menekítik a pénzt a befektetők

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A UBS svájci nagybank jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a befektetők tömegesen kezdjék kivonni a tőkét a Blue Owl egyik zászlóshajó-alapjából, amelynek felépítésében korábban maga a pénzintézet is kulcsszerepet játszott. A váratlan fordulat mögött az áll, hogy a bank a magánhitelezési piacon aktív ügyfeleinek a kitettségük csökkentését javasolta - jelentette a Financial Times.
Future of Finance 2026
Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

A befektetők 2025 utolsó negyedévében kezdtek el hatalmas összegeket visszaváltani a Blue Owl Technology Income (OTIC) nevű, 3 milliárd dolláros közvetlen hitelezési alapból, amelyet elsősorban a UBS vagyonkezelési üzletágán keresztül értékesítettek. A tőkekivonási hullám visszás módon

éppen azután indult el, hogy a bank a magánhitelezési szektorban túlzott kitettséggel rendelkező ügyfeleinek a pozícióik részleges leépítését tanácsolta.

Az eset rávilágít arra, hogy a magánhitelezési társaságok mennyire rászorulnak a vagyonkezelési csatornákra a lakossági befektetők elérése érdekében, és mekkora kockázatot hordoz, ha túlságosan egyetlen forgalmazóra támaszkodnak. Az OTIC által kezelt tőke legalább 60 százaléka a UBS ügyfeleitől, többségében ázsiai befektetőktől származott.

Ez a duplája annak a szintnek, amelyet a szakértők még egészségesnek tartanak.

Még több Bank

Meglépték a pénzügyi óriások: kemény büntetés vár a szabályszegő bankárokra

Alattomos banki kockázatra figyelmeztetnek: ugyanígy indult a 2008-as pénzügyi válság?

Működési modellt vált a Revolut, új vezetőt igazoltak

Egy nagy nemzetközi magántőke-alapkezelő vezetője rámutatott, hogy a kockázatok megfelelő porlasztása érdekében a lakossági alapoknál egyetlen értékesítési csatorna kitettségét legfeljebb 20-30 százalékon célszerű tartani.

A UBS tanácsadóinak pálfordulását a Tricolor autófinanszírozó cég és a First Brands Group csődje váltotta ki, ami felerősítette a lazuló hitelbírálati standardok miatti aggodalmakat. A svájci bank saját alternatív befektetési részlege, a UBS O'Connor egyik alapjának kitettsége 30 százalékban pont az említett autóalkatrész-gyártóhoz kapcsolódott. A UBS emellett attól is tartott, hogy az új hitelekért folyó erős verseny letöri a kamatmarzsokat, és ezzel rontja a magánhitelezési alapok várható hozamát.

Bár a bank ajánlása nem kifejezetten a Blue Owl technológiai fókuszú alapjára vonatkozott, a magas UBS-ügyfélkoncentráció miatt ez az alap bizonyult a legsérülékenyebbnek. A KBRA hitelminősítő adatai alapján a befektetők a negyedik negyedévben az alap vagyonának 15,4 százalékát hívták vissza, ami csaknem 400 millió dolláros nettó tőkekiáramlást jelentett, és ez a többszöröse az előző negyedéves értéknek.

Az OTIC alap helyzetét tovább nehezítette a szoftvergyártók piaci értékvesztése, mivel ezek a cégek a magánhitelezési szektor kiemelt adósai közé tartoznak, miközben a mesterséges intelligencia térnyerése bizonytalanná tette a hosszú távú üzleti modelljüket. Ennek következtében a visszaváltási kérelmek az idei első negyedévben már az alap teljes eszközértékének több mint 40 százalékára ugrottak. A Blue Owl szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az OTIC kiváló hitelportfólió-minősége, így a mindössze 0,2 százalékos nemteljesítési ráta továbbra is stabil, 9,2 százalékos hozamfizetést tesz lehetővé.

Kapcsolódó cikkünk

Fontos amerikai engedményt kapott az UBS

Óriási átalakulás előtt a pénzvilág: a globális tranzakciókat uraló hálózat lépett szintet

UBS: jó hírekkel érkezett a svájci jegybank

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megadta az engedélyt Ukrajnának Trump, kétségbeesett lépésre kényszerült Moszkva – Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: jön a rendkívüli parlamenti ülés, módosul az alaptörvény
Működési modellt vált a Revolut, új vezetőt igazoltak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility