A UBS tanácsára indult meg a tőkekivonás: milliárdos amerikai alapból menekítik a pénzt a befektetők

A befektetők 2025 utolsó negyedévében kezdtek el hatalmas összegeket visszaváltani a Blue Owl Technology Income (OTIC) nevű, 3 milliárd dolláros közvetlen hitelezési alapból, amelyet elsősorban a UBS vagyonkezelési üzletágán keresztül értékesítettek. A tőkekivonási hullám visszás módon
éppen azután indult el, hogy a bank a magánhitelezési szektorban túlzott kitettséggel rendelkező ügyfeleinek a pozícióik részleges leépítését tanácsolta.
Az eset rávilágít arra, hogy a magánhitelezési társaságok mennyire rászorulnak a vagyonkezelési csatornákra a lakossági befektetők elérése érdekében, és mekkora kockázatot hordoz, ha túlságosan egyetlen forgalmazóra támaszkodnak. Az OTIC által kezelt tőke legalább 60 százaléka a UBS ügyfeleitől, többségében ázsiai befektetőktől származott.
Ez a duplája annak a szintnek, amelyet a szakértők még egészségesnek tartanak.
Egy nagy nemzetközi magántőke-alapkezelő vezetője rámutatott, hogy a kockázatok megfelelő porlasztása érdekében a lakossági alapoknál egyetlen értékesítési csatorna kitettségét legfeljebb 20-30 százalékon célszerű tartani.
A UBS tanácsadóinak pálfordulását a Tricolor autófinanszírozó cég és a First Brands Group csődje váltotta ki, ami felerősítette a lazuló hitelbírálati standardok miatti aggodalmakat. A svájci bank saját alternatív befektetési részlege, a UBS O'Connor egyik alapjának kitettsége 30 százalékban pont az említett autóalkatrész-gyártóhoz kapcsolódott. A UBS emellett attól is tartott, hogy az új hitelekért folyó erős verseny letöri a kamatmarzsokat, és ezzel rontja a magánhitelezési alapok várható hozamát.
Bár a bank ajánlása nem kifejezetten a Blue Owl technológiai fókuszú alapjára vonatkozott, a magas UBS-ügyfélkoncentráció miatt ez az alap bizonyult a legsérülékenyebbnek. A KBRA hitelminősítő adatai alapján a befektetők a negyedik negyedévben az alap vagyonának 15,4 százalékát hívták vissza, ami csaknem 400 millió dolláros nettó tőkekiáramlást jelentett, és ez a többszöröse az előző negyedéves értéknek.
Az OTIC alap helyzetét tovább nehezítette a szoftvergyártók piaci értékvesztése, mivel ezek a cégek a magánhitelezési szektor kiemelt adósai közé tartoznak, miközben a mesterséges intelligencia térnyerése bizonytalanná tette a hosszú távú üzleti modelljüket. Ennek következtében a visszaváltási kérelmek az idei első negyedévben már az alap teljes eszközértékének több mint 40 százalékára ugrottak. A Blue Owl szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az OTIC kiváló hitelportfólió-minősége, így a mindössze 0,2 százalékos nemteljesítési ráta továbbra is stabil, 9,2 százalékos hozamfizetést tesz lehetővé.
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