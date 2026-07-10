Az MBH egyik üzletágára fájhat a lengyel bankóriás foga? Azonnal megérkezett a cáfolat

Panyi pénzügyi és diplomáciai forrásai szerint a korábbi "politikai patrónusok" kiesésével Lengyelország legnagyobb bankja, a regionális terjeszkedést tervező PKO Bank komolyan vizsgálja a magyarországi piacra lépést. Ennek keretében ajánlatot tehetnek az MBH vállalati üzletágára. A VSquare újságírója úgy értesült, hogy

a lengyel pénzintézet esetleges megjelenése a közelmúltbeli magas szintű lengyel-magyar egyeztetéseken is napirenden volt.

Bár felmerültek olyan értesülések, hogy cserébe az OTP a lengyel piacon kaphatna terjeszkedési lehetőséget, ezt a hazai bankhoz közel álló források nem erősítették meg. Azt is egyértelműen cáfolták, hogy maga az OTP vásárolná fel az MBH vállalati részlegét, mivel ennek a túlzott piaci koncentráció miatt komoly versenyjogi akadályai lennének. Hivatalosan sem az OTP, sem a PKO nem kívánta kommentálni a lehetséges akvizícióról szóló híreket.

Egy, a lengyel bank terveire rálátó forrás ugyanakkor megerősítette a terjeszkedési szándékot, de egyértelművé tette, hogy az üzlet kizárólag akkor valósulhat meg, ha Mészáros Lőrincet és az ő "embereit" teljesen kiszorítják a bankból. A lengyel fél nyitott az új magyar kormánnyal való együttműködésre, de a korábbi rendszer szereplőivel való üzletelés olyan reputációs kockázatot jelentene számukra, amelyet aligha vállalnának – szögezi le Panyi Szabolcs.

Frissítés: Az MBH Bank az Index megkeresésére közölte: "Az értesülés valótlan: az MBH Bankkal kapcsolatban nem folynak ilyen tárgyalások, a cikkben említett ügyletre vonatkozó ajánlatról sincs tudomása a banknak."

Már korábban is rebesgették, hogy Magyarországgal szemez a PKO

Először április közepén röppent fel a hír, hogy a PKO Bank Polski komolyan vizsgálja a fióktelep létrehozásának a lehetőségét Magyarországon, miután az országgyűlési választásokon a Tisza Párt elsöprő győzelmet aratott.

A választások után kiszámíthatóbb szabályozási környezetre számítunk

- mondta Szymon Midera, a PKO vezérigazgatója hétfőn a Bloombergnek egy varsói bankkonferencián. Az állami irányítás alatt álló hitelintézet már korábban jelezte, hogy megduplázná európai fiókhálózatát. A terjeszkedéssel a külföldre terjeszkedő lengyel vállalatokkal szeretnének lépést tartani.

A PKO jelenleg

Németországban,

Csehországban,

Szlovákiában és

Romániában

is működtet fióktelepet. Emellett Svédországban, Litvániában és Ausztriában képviseleti irodákat tart fenn. Magyarország korábban nem szerepelt a közvetlen terjeszkedési terveik között.

A harmad részben állami tulajdonú PKO-t múltja és piacvezető mérete miatt gyakran „lengyel OTP”-ként is emlegetik idehaza, de a nemzetközi stratégiája valójában egészen más: míg az OTP egy „régiós birodalomépítő”, addig a PKO egy „hazai erődítmény” a magyarnál négyszer nagyobb belföldi piacán.

Ennek megfelelően az expanziója is merőben eltér a magyar piacvezető modelljétől.

A PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) nem csupán Lengyelország, hanem az egész kelet-közép-európai (CEE) régió egyik legnagyobb és legmeghatározóbb pénzintézete, hasonlóan a magyar OTP-hez. Az 1919-ben alapított lengyel „országos takarékpénztár” az elmúlt évtized során látványos átalakuláson ment keresztül: hagyományos bankból agilis, fintech cégekkel is versenyképes, sok szempontból modern technológiai vállalattá vált. A lengyelek 75%-a 5 kilométeren belül lakik egy PKO-fiókhoz (mintegy 900 létezik belőlük), és a bank naponta körülbelül egymillió átutalást dolgoz fel. Sok a hasonlóság tehát a magyar OTP-vel, amely ma még valamivel kisebb nála, kivéve a hitelállományt, amelyben az elmúlt években lehagyta lengyel "megfelelőjét".

A bank összességében több mint 12 millió ügyfelet szolgál ki – közel minden harmadik lengyel állampolgár és minden ötödik lengyel vállalat az ügyfelük. Digitális téren is élen jár: az IKO mobilalkalmazásnak köszönhetően minden másodpercben több mint 30 tranzakciót bonyolítanak le az applikáción keresztül.

A tavalyi év kimagasló volt a PKO BP számára. 2025-ben rekordot jelentő, 10,7 milliárd złoty nettó nyereséget ért el a társaság, miközben a saját tőke megtérülése (ROE) 19,5%-on volt, és az ügyfélbetétek éves szinten 14%-kal nőttek. A nettó kamatbevétel éves alapon 8,3%-kal emelkedett, és a bank teljesítette azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a nyereség 75%-át osztalékként fizesse ki.

Egy évvel ezelőtt a PKO BP tőzsdei kapitalizációja átlépte a 100 milliárd złoty határt, ezzel a bank Lengyelország történetének legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatává vált. Bár részvényei a Varsói Értéktőzsde (WSE) blue chip kategóriájába tartoznak, a lengyel állam továbbra is jelentős, ellenőrző befolyással bír felette, de nyugdíjalapok is jelen vannak benne tulajdonosként kisebbségi részesedéssel, sőt a BlackRock és a Vanguard alapkezelők is rendre feltűnnek pár százalékkal a tulajdonosok között.

Odahaza a bank a lakossági jelzáloghitelek és betétek területén bír a legnagyobb piaci részesedéssel. Első külföldi vállalati fiókját 2015-ben nyitotta Frankfurtban, majd a cseh piacot 2017-ben, Szlovákiát 2021-ben, Romániát pedig 2025. január 1-jén adta hozzá a hálózathoz. Az elsődleges ügyfélkört a külföldi piacokon terjeszkedő lengyel vállalatok alkotják, bár helyi cégeket is kiszolgálnak. Nem retail bankról van szó – kifejezetten vállalatfinanszírozással, tranzakciós banki szolgáltatásokkal és határokon átnyúló ügyletekkel foglalkoznak.

A banknak Ukrajnában van csak jelenleg hagyományos értelemben vett külföldi leánybankja, a lvivi székhelyű Kredobank, amely ott közel 80 fiókkal rendelkezik. Úgy tűnik, nem leánybankban gondolkodik a lengyelek nemzeti bajnoka: az idén elhangzott nyilatkozatok alapján 2027 végéig az eddigi négyről nyolcra duplázná vállalati kiszolgálást nyújtó fióktelepei számát (itt jön képbe a leginkább Magyarország), és új képviseleti irodákat is nyitna, de a hagyományos értelemben vett akvizíciókat sem zárja ki.

Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója korábban a Portfolio-nak úgy fogalmazott: "teljesen érthető, hogy a magyar piac a lakossági és vállalati üzletág jelentős állományai miatt kifejezetten vonzó bármely pénzügyi intézmény számára", amit szerinte az is jelez, hogy már most is számos külföldi bank van jelen Magyarországon. Meglátása szerint ugyanakkor a piac jelenleg meglehetősen telített. Arra a kérdésre, hogy el tud-e képzelni egy külföldi stratégiai befektetőt az MBH Bank tulajdonosai között, azt válaszolta: "Egy klasszikus értelemben vett szakmai befektető jelenléte jelenleg nem jelentene érdemi hozzáadott értéket a tulajdonosi struktúránkban". Hozzátette viszont, hogy a bankcsoport nyitott minden nemzetközi pénzügyi befektető megjelenésére.

A PKO esetleges magyarországi terjeszkedésének témájával korábban ebben és ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images