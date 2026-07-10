Az MBH egyik üzletágára fájhat a lengyel bankóriás foga, de Mészáros Lőrinccel nem akarnak közösködni

Panyi pénzügyi és diplomáciai forrásai szerint a korábbi "politikai patrónusok" kiesésével Lengyelország legnagyobb bankja, a regionális terjeszkedést tervező PKO Bank komolyan vizsgálja a magyarországi piacra lépést. Ennek keretében ajánlatot tehetnek az MBH vállalati üzletágára. A VSquare újságírója úgy értesült, hogy

a lengyel pénzintézet esetleges megjelenése a közelmúltbeli magas szintű lengyel-magyar egyeztetéseken is napirenden volt.

Bár felmerültek olyan értesülések, hogy cserébe az OTP a lengyel piacon kaphatna terjeszkedési lehetőséget, ezt a hazai bankhoz közel álló források nem erősítették meg. Azt is egyértelműen cáfolták, hogy maga az OTP vásárolná fel az MBH vállalati részlegét, mivel ennek a túlzott piaci koncentráció miatt komoly versenyjogi akadályai lennének. Hivatalosan sem az OTP, sem a PKO nem kívánta kommentálni a lehetséges akvizícióról szóló híreket.

Egy, a lengyel bank terveire rálátó forrás ugyanakkor megerősítette a terjeszkedési szándékot, de egyértelművé tette, hogy az üzlet kizárólag akkor valósulhat meg, ha Mészáros Lőrincet és az ő "embereit" teljesen kiszorítják a bankból. A lengyel fél nyitott az új magyar kormánnyal való együttműködésre, de a korábbi rendszer szereplőivel való üzletelés olyan reputációs kockázatot jelentene számukra, amelyet aligha vállalnának – szögezi le Panyi Szabolcs.

Már korábban is rebesgették, hogy Magyarországgal szemez a PKO

Először április közepén röppent fel a hír, hogy a PKO Bank Polski komolyan vizsgálja a fióktelep létrehozásának a lehetőségét Magyarországon, miután az országgyűlési választásokon a Tisza Párt elsöprő győzelmet aratott.

A választások után kiszámíthatóbb szabályozási környezetre számítunk

- mondta Szymon Midera, a PKO vezérigazgatója hétfőn a Bloombergnek egy varsói bankkonferencián. Az állami irányítás alatt álló hitelintézet már korábban jelezte, hogy megduplázná európai fiókhálózatát. A terjeszkedéssel a külföldre terjeszkedő lengyel vállalatokkal szeretnének lépést tartani.

A PKO jelenleg

Németországban,

Csehországban,

Szlovákiában és

Romániában

is működtet fióktelepet. Emellett Svédországban, Litvániában és Ausztriában képviseleti irodákat tart fenn. Magyarország korábban nem szerepelt a közvetlen terjeszkedési terveik között.

A harmad részben állami tulajdonú PKO-t múltja és piacvezető mérete miatt gyakran „lengyel OTP”-ként is emlegetik idehaza, de a nemzetközi stratégiája valójában egészen más: míg az OTP egy „régiós birodalomépítő”, addig a PKO egy „hazai erődítmény” a magyarnál négyszer nagyobb belföldi piacán.

Ennek megfelelően az expanziója is merőben eltér a magyar piacvezető modelljétől.

A PKO BP (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski) nem csupán Lengyelország, hanem az egész kelet-közép-európai (CEE) régió egyik legnagyobb és legmeghatározóbb pénzintézete, hasonlóan a magyar OTP-hez. Az 1919-ben alapított lengyel „országos takarékpénztár” az elmúlt évtized során látványos átalakuláson ment keresztül: hagyományos bankból agilis, fintech cégekkel is versenyképes, sok szempontból modern technológiai vállalattá vált. A lengyelek 75%-a 5 kilométeren belül lakik egy PKO-fiókhoz (mintegy 900 létezik belőlük), és a bank naponta körülbelül egymillió átutalást dolgoz fel. Sok a hasonlóság tehát a magyar OTP-vel, amely ma még valamivel kisebb nála, kivéve a hitelállományt, amelyben az elmúlt években lehagyta lengyel "megfelelőjét".

A bank összességében több mint 12 millió ügyfelet szolgál ki – közel minden harmadik lengyel állampolgár és minden ötödik lengyel vállalat az ügyfelük. Digitális téren is élen jár: az IKO mobilalkalmazásnak köszönhetően minden másodpercben több mint 30 tranzakciót bonyolítanak le az applikáción keresztül.

A tavalyi év kimagasló volt a PKO BP számára. 2025-ben rekordot jelentő, 10,7 milliárd złoty nettó nyereséget ért el a társaság, miközben a saját tőke megtérülése (ROE) 19,5%-on volt, és az ügyfélbetétek éves szinten 14%-kal nőttek. A nettó kamatbevétel éves alapon 8,3%-kal emelkedett, és a bank teljesítette azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a nyereség 75%-át osztalékként fizesse ki.

Egy évvel ezelőtt a PKO BP tőzsdei kapitalizációja átlépte a 100 milliárd złoty határt, ezzel a bank Lengyelország történetének legértékesebb tőzsdén jegyzett vállalatává vált. Bár részvényei a Varsói Értéktőzsde (WSE) blue chip kategóriájába tartoznak, a lengyel állam továbbra is jelentős, ellenőrző befolyással bír felette, de nyugdíjalapok is jelen vannak benne tulajdonosként kisebbségi részesedéssel, sőt a BlackRock és a Vanguard alapkezelők is rendre feltűnnek pár százalékkal a tulajdonosok között.

Odahaza a bank a lakossági jelzáloghitelek és betétek területén bír a legnagyobb piaci részesedéssel. Első külföldi vállalati fiókját 2015-ben nyitotta Frankfurtban, majd a cseh piacot 2017-ben, Szlovákiát 2021-ben, Romániát pedig 2025. január 1-jén adta hozzá a hálózathoz. Az elsődleges ügyfélkört a külföldi piacokon terjeszkedő lengyel vállalatok alkotják, bár helyi cégeket is kiszolgálnak. Nem retail bankról van szó – kifejezetten vállalatfinanszírozással, tranzakciós banki szolgáltatásokkal és határokon átnyúló ügyletekkel foglalkoznak.

A banknak Ukrajnában van csak jelenleg hagyományos értelemben vett külföldi leánybankja, a lvivi székhelyű Kredobank, amely ott közel 80 fiókkal rendelkezik. Úgy tűnik, nem leánybankban gondolkodik a lengyelek nemzeti bajnoka: az idén elhangzott nyilatkozatok alapján 2027 végéig az eddigi négyről nyolcra duplázná vállalati kiszolgálást nyújtó fióktelepei számát (itt jön képbe a leginkább Magyarország), és új képviseleti irodákat is nyitna, de a hagyományos értelemben vett akvizíciókat sem zárja ki.

A PKO esetleges magyarországi terjeszkedésének témájával korábban ebben és ebben a cikkünkben foglalkoztunk.

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