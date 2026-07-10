Meglépték a pénzügyi óriások: kemény büntetés vár a szabályszegő bankárokra

A Wall Street-i nagybankok új szabályokkal egészítették ki a munkavállalóikra vonatkozó etikai kódexeket, több pénzintézet ugyanis megtiltotta alkalmazottainak, hogy a pénzügyi piacokhoz és politikai eseményekhez kapcsolódó predikciós piacokon fogadjanak – közölte a Reuters-szel a témát ismerő három forrás.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A Goldman Sachs egy friss belső feljegyzésben rögzítette, hogy szabályzata tiltja a munkatársak részvételét az olyan eseményalapú kontraktusokban, amelyek pénzügyi piacokhoz vagy politikai eseményekhez kapcsolódnak, és valós vagy vélt összeférhetetlenséget okozhatnak a bankkal, az ügyfelekkel vagy a szélesebb pénzügyi szektorral.

A korlátozás ugyanakkor nem terjed ki a sport- és szórakoztatóipari témájú fogadásokra.

A predikciós piacok olyan platformok, amelyek a legkülönfélébb eseményekhez, például választásokhoz, sporteseményekhez vagy akár az időjáráshoz kötődő kontraktusokat kínálnak a hagyományos fogadási termékekhez hasonlóan. Az olyan szolgáltatók, mint a Kalshi és a Polymarket az elmúlt években rendkívül gyorsan növekedtek, ami a szabályozói felügyelet kérdését is előtérbe helyezte az amerikai időközi választások közeledtével.

A szigorításról elsőként beszámoló Bloomberg szerint

az ismételt szabálysértés fegyelmi eljárást, vagy akár elbocsátást is maga után vonhat, a tiltott ügyleteken elért nyereséget pedig vissza kell fizetniük az alkalmazottaknak.

A többi nagybank is szigorít. A Morgan Stanley etikai kódexe az egyéb kereskedési és befektetési szabályok mellett külön rendelkezik a predikciós piaci fogadásokról, a részleteket azonban a bank nem közölte. A JPMorgan Chase kódexe tiltja a bennfentes információkon alapuló kereskedést, ami a predikciós piacokon való fogadásra is kiterjed.

A Bank of America korlátozza az egyes eseményalapú, illetve predikciós piaci kontraktusokkal végzett tranzakciókat, beleértve a konkrét vállalatokhoz, makrogazdasági folyamatokhoz és pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyleteket. A bank szóvivője megerősítette, hogy nemrégiben egyértelműbbé tették a tiltott tevékenységek körét, és példákkal is kiegészítették a szabályzatot.

ForrásReutersrs

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrásaGettytImageses