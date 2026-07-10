Miért megy el Hongkongig az OTP, amikor valójában nincs is szüksége pénzre?

Tíz évvel ezelőtt kevesen gondolták volna, hogy az OTP Hongkongban csenget majd be egy kötvényprogramot. Mi indította el ezt a nyitást, és hogyan jutott el idáig a bank?

A kiindulási pontunk, hogy az OTP tőke- és likviditási helyzete az elmúlt 30 évben közmondásosan erős volt, és a menedzsment egyik legfőbb törekvése, hogy ez a stabilitás és biztonság minden körülmények között fenn is maradjon. Amikor a 2000-es évek közepén megjelentünk a tőkepiacon néhány kötvénykibocsátással, azok elsősorban akvizíciók finanszírozásához kapcsolódtak. Ezután azonban jött a pénzügyi válság, ami hosszú időre befagyasztotta a piacot, és bár 2009-ben még volt egy 100 millió svájci frankos kibocsátásunk, de azt követően egészen 2019 júliusáig egyáltalán nem jelentünk meg a kötvénypiacon.

A következő nagy fordulópontot az MREL-követelmények bevezetése jelentette. Az európai bankoknak teljesíteniük kellett a felügyeletek által meghatározott előírásokat, ami egyfajta robbanást indított el a régió kötvénypiacán, mert szinte minden bank egyszerre jelent meg forrásbevonási céllal. 2024-ben a régióban már több mint 10 milliárd eurónyi MREL kibocsátás valósult meg.

Ez a felpezsdülő kínálat is indokolta azt, hogy az elmúlt években az OTP bank egyre változatosabb instrumentumokkal jelent meg a kötvénypiacon, legyen szó Senior Preferred vagy Tier 2 kötvényekről, emellett több devizában és több piacon is hajtottunk végre sikeres kibocsátásokat, euróban, amerikai dollárban és kínai jüanban is.

Mi az az MREL?



Az MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) az Európai Unió egyik legfontosabb banki szabályozása, amelyet a 2008–2009-es globális pénzügyi válság tanulságai nyomán vezettek be. A válság idején több nagybankot csak állami mentőcsomagokkal lehetett megmenteni, ami végső soron az adófizetőkre hárította a veszteségeket. Ennek elkerülésére született meg 2014-ben a Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD), majd 2019-ben annak továbbfejlesztett változata, amelynek részeként az MREL-rendszer mai formája is kialakult. A szabályozás lényege, hogy a bankoknak folyamatosan elegendő saját tőkével és úgynevezett MREL-képes kötelezettséggel (jellemzően Senior Preferred, Senior Non-Preferred vagy Tier 2 kötvényekkel) kell rendelkezniük ahhoz, hogy egy esetleges válsághelyzetben veszteségeiket a részvényesek és a kötvénytulajdonosok viseljék, ne pedig az állam. Az egyes bankokra vonatkozó MREL-követelményt a szanálási hatóságok egyedileg határozzák meg a bank mérete, üzleti modellje és kockázati profilja alapján. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy még a kiemelkedően nyereséges és erős tőkehelyzetű bankoknak (például az OTP-nek) is rendszeresen kell ilyen kötvényeket kibocsátaniuk, függetlenül attól, hogy a működésük finanszírozásához egyébként nincs szükségük külső forrásra.

Az OTP csoportszinten évente több mint ezermilliárd forint profitot termel, erős a tőkehelyzete. Mi szükség a kötvénykibocsátásokra, azon túl persze, hogy a szabályozói elvárásoknak meg kell felelni?

Az OTP esetében a kötvénykibocsátások nem azért fontosak, mert a banknak szüksége lenne a pénzre. A mérlegünkből jól látszik, hogy a likviditás soha nem jelentett problémát, hiszen rendkívül erős a betéti bázisunk, a nettó hitel/betét mutatónk csoportszinten mindössze 70-75 százalék körül alakul. Vagyis klasszikus forrásbevonási kényszerünk nincs.

A kötvénykibocsátásokat az EU-s szabályozás indokolja. A globális pénzügyi válság után az európai szabályozók bevezették az úgynevezett MREL-követelményeket, hogy egy esetleges banki probléma esetén ne az adófizetők pénzéből kelljen konszolidálni az egyes intézményeket. Ezek az értékpapírok normál esetben kötvényként működnek, de válsághelyzetben képesek veszteséget elnyelni, illetve tőkévé alakulni.

Egy olyan, kiemelkedően jól tőkésített banknak, mint az OTP, erre valójában nem lenne szüksége. Számunkra ez egy szabályozói kötelezettség, amely plusz kamatköltséget jelent, vagyis rontja a kamatmarzsot.

Ráadásul a kelet-közép-európai bankoknak van még egy hátrányuk. Mivel ritkábban jelennek meg a nemzetközi kötvénypiacon, a befektetők felárat várnak tőlük. Ez nincs összhangban a pénzügyi mutatóikkal, hiszen az OTP, a lengyel PKO és Pekao vagy a román Banca Transilvania tőkehelyzete és jövedelmezősége nemzetközi összevetésben is kiváló. Én ezt gyakran úgy fogalmazom meg, hogy ez egy ingyen ebéd a befektetőknek, mert nagyon erős bankok papírjaihoz jutnak hozzá indokolatlanul magas hozam mellett.

Ehhez jön még az is, hogy a nemzetközi kötvénypiacon az 500 millió eurós vagy dolláros benchmark kibocsátási méret számít igazán likvidnek. A régióban az OTP és még egy-két bank képes rendszeresen ekkora kibocsátásokra. A kisebb kibocsátóknál a befektetők további likviditási prémiumot várnak el, még akkor is, ha ezeket a kötvényeket jellemzően nem is adják el, mert a magas hozam miatt szívesen megtartják őket a lejáratig.

Az OTP-n van egy egyedi nyomás is: azért kényszerülünk viszonylag sok ilyen kibocsátásra, mert messze a legnagyobb és egyben a leggyorsabban növekvő bank vagyunk a régióban. Az MREL-követelményeket a kockázattal súlyozott eszközállomány, vagyis az RWA alapján határozzák meg, és ahogy az OTP növekszik, tavaly pl. 15%-kal nőtt a hitelállományunk, úgy folyamatosan egyre több ilyen MREL-képes kötvényt is ki kell bocsátanunk.

A tőkepiacokon sokszor néhány nap alatt teljesen megváltozik a hangulat. Mennyire kell egy kötvénykibocsátásnál traderként gondolkodni, mennyire lehet előre megtervezni egy több százmillió eurós tranzakciót?

A kibocsátások időzítésénél és típusánál elsősorban arra törekszünk, hogy a lehető leghatékonyabban teljesítsük a szabályozói előírásokat. A felügyelet meghatároz egy minimális MREL-szintet, amelyet teljesítenünk kell. Természetesen e fölött vagyunk, de hogy mennyivel haladjuk meg ezt a szintet, az már belső döntés kérdése.

Mi abban hiszünk, hogy minél kisebb ez a puffer, annál jobb. Az OTP tőkehelyzete és pénzügyi mutatói ugyanis olyan erősek, hogy gyakorlatilag bármikor ki tudunk lépni a kötvénypiacra, és a kibocsátásainkat rendre nagyon kedvezően fogadják a befektetők. Ez azt jelenti, hogy ha a szabályozói elvárások emelkednének, vagy valamilyen okból nagyobb MREL-puffert kellene képeznünk, azt gyorsan és hatékonyan pótolni tudjuk.

Az OTP helyzete azért is kedvező, mert rendkívül erős a belső tőketermelő képessége, évente nagyjából 400 bázispontnyi tőkenövekményt tudunk elérni, amiből persze lejön az osztalék, az organikus növekedési hatás, az akvizíciók stb. Ez jelentős rugalmasságot biztosít abban, hogy mikor, milyen instrumentummal és milyen volumenben jelenjünk meg a piacon.

Nyilván fontos szempont az árazás is, az elmúlt hónapok régiós nagyvállalati, banki kibocsátásai alapján nagyon nem mindegy, hogy az eurós, dolláros vagy egyéb devizák piacán bocsátanak ki kötvényt.

Az árazás természetesen kiemelt szempont a döntéseinknél. Volt olyan időszak, amikor a dollárpiac egyértelműen kedvezőbb finanszírozási lehetőséget kínált. Nagyjából három évvel ezelőtt, ha a dollárban történő kibocsátást euróra fedeztük vissza, nagyjából 70-80 bázisponttal olcsóbban jutottunk forráshoz, mintha eleve euróban bocsátottunk volna ki kötvényt. Ez az előny azonban mára gyakorlatilag eltűnt.

A legutóbbi eurókötvény-kibocsátásunknál azt is figyelembe vettük, hogy az új magyar kormány megalakulása után egyértelműen erős eurózónás és euroatlanti elköteleződést kommunikált. Úgy gondoltuk, hogy ez pozitív üzenet lesz az európai befektetők számára, és utólag kiderült, hogy nem tévedtünk, az euró alapú kibocsátásunk iránt nagyon erős volt a kereslet.

Hogyan térképezik fel a befektetői étvágyat?

Mivel az OTP ma már rendszeres szereplője a nemzetközi kötvénypiacnak, a befektetői étvágy felmérése is folyamatosan zajlik. Már nem klasszikus ajánlatkérések alapján dolgozunk, hanem kialakítottunk egy szűk banki kört, amelynek tagjaival az elmúlt három-négy évben rendszeres és aktív kapcsolatot építettünk ki. Ezek a bankok nemcsak információkkal látnak el bennünket, hanem sok esetben a kibocsátásaink vezető szervezői is.

Folyamatosan gyűjtjük a piaci visszajelzéseket, és nem csak azoktól a bankoktól kapunk elemzéseket és javaslatokat, amelyek részt vettek a legutóbbi kibocsátásainkban, hanem azoktól is, amelyek a jövőben szeretnének megbízást nyerni. Rendszeresen küldenek információkat arról, hogy szerintük mikor lenne kedvező piacra lépni, milyen futamidővel, milyen instrumentummal és milyen árazás mellett lehetne a legsikeresebb egy új kibocsátás.

Ezekre a piaci visszajelzésekre támaszkodva ül össze a döntéshozó grémium, amely a tőkeallokációért és az MREL-követelmények teljesítéséért felelős területekkel közösen meghatározza a következő lépéseket. Ha például a számítások azt mutatják, hogy egy adott időpontig 750 millió és 1 milliárd euró közötti új kibocsátásra van szükség, akkor ehhez igazítjuk a tranzakciókat. A legutóbbi 1 milliárd eurós kibocsátás is ennek a folyamatnak az eredménye volt.

A forrásbevonási terveket rendszeresen újraértékeljük. Ebben fontos szerepet játszik, hogy várható-e akvizíció, milyen ütemben növekszik organikusan a bank, illetve hogyan alakulnak a szabályozói tőkekövetelmények. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy mikor és mekkora összeggel érdemes ismét megjelenni a piacon.

A júniusi 1 milliárd eurós kötvénykibocsátás az OTP történetének eddigi legnagyobb nemzetközi kötvénytranzakciója volt, több mint négyszeres túljegyzéssel. Hogyan zajlott az ügylet előkészítése és maga a kibocsátás napja?

A sikeres kibocsátás valójában hetekkel korábban kezdődik. A kötvénypiacon vannak olyan időablakok, amelyeket figyelembe kell venni. Negyedéves vagy féléves gyorsjelentések előtt például nem szerencsés piacra lépni, mert ilyenkor a menedzsment már ismeri az új számokat, a piac viszont még nem. Ezért mindig olyan időpontot választunk, amikor minden lényeges információ nyilvános. A gyorsjelentések után frissítjük a 7 milliárd eurós EMTN-program dokumentációját is minden olyan új információval, amely fontos lehet a befektetők számára. A mostani kibocsátásnál úgy láttuk, hogy a május 15-i gyorsjelentés után nyílik kedvező időablak, de több külső tényezőt is megvártunk. Fontos volt a magyarországi választások utáni új kormány megalakulása és az első gazdaságpolitikai üzenetek, például az uniós forrásokkal vagy az eurozónás konvergenciával kapcsolatban. Emellett kivártuk a hitelminősítők döntéseit is, mert egy esetleges negatív meglepetés jelentősen ronthatta volna a kibocsátás feltételeit. Végül nem változtattak a besoroláson, sőt pozitívan értékelték a magyarországi fejleményeket. Közben folyamatosan figyeltük a geopolitikai helyzetet, az iráni konfliktust, Donald Trump nyilatkozatait, valamint az EKB és a Fed kamatdöntéseit is, ezért még a hétvégét is kivártuk, hogy ne zavarja meg semmilyen váratlan esemény a tranzakciót.

A felkészülés részeként intenzív befektetői körutat tartottunk Londonban, Amszterdamban, Párizsban és Varsóban. A lengyel piacra különösen nagy hangsúlyt fektettünk, mert úgy láttuk, hogy az OTP kedvező árazása ott különösen vonzó lehet. A kibocsátás napján reggel megszületett a Go döntés, nyolc órakor elindult a könyvépítés, és már másfél órával később 2,5 milliárd eurónyi megrendelés érkezett. Ebédidőre a kereslet elérte a 4 milliárd eurót, ekkor már nem az volt a kérdés, hogy sikerül-e a kibocsátás, hanem az, hogyan használjuk ki ezt a rendkívül erős érdeklődést.

Végül úgy döntöttünk, hogy az eredetileg tervezett 1 milliárd eurós kibocsátási összeget nem emeljük meg, viszont a felárat a kezdeti 220 bázispontról fokozatosan 187 bázispontra csökkentjük. Ennek hatására a könyv közel 3,9 milliárd eurón zárt, vagyis csaknem négyszeres túljegyzés alakult ki. Ezután következett az allokáció, amikor el kellett dönteni, mely befektetők mekkora összeget kapjanak. Fontos szempont volt, hogy a magyar és a kelet-közép-európai befektetők megfelelő súlyt kapjanak, miközben a szindikátus a hosszú távú intézményi befektetőket részesítette előnyben a rövid távon kereskedő hedge fundokkal szemben.

A kibocsátás után a kötvény a másodpiacon még 8-10 bázisponttal tovább erősödött. Ez nem azt jelenti, hogy aluláraztuk a tranzakciót, hanem azt, hogy sikerült megtalálni azt az egyensúlyt, ahol még rendkívül erős maradt a kereslet, ugyanakkor nem feszítettük túl az árazást. A végleges hozam az ötéves referenciahozamra épülő 187 bázispontos felár alapján 4,6 százalék körül alakult, az elszámolás pedig öt nappal később lezárult, amikor a befektetők pénze ténylegesen megérkezett az OTP-hez.

Az OTP idén Hongkongban is bevezette az EMTN-programját. Európai bankként miért éri meg több ezer kilométerrel távolabb új befektetőket keresni? Mit tud ma Ázsia nyújtani az OTP-nek, amit Európa nem?

A hongkongi EMTN-program bevezetése nem egy egyszeri döntés volt, hanem egy több mint másfél évtizede épített távol-keleti stratégia következő állomása. Az OTP már 2011-ben elkezdte feltérképezni a kínai piacot. Akkor azt vizsgáltuk, milyen üzleti lehetőségek vannak, akár akvizíciók formájában is. Már akkor látszott, hogy Kína számos területen évekkel megelőzi Európát. Ennek ellenére, amikor bemutattuk az OTP pénzügyi mutatóit és működését a kínai bankoknak, rendkívül pozitív volt a fogadtatás. Azt tapasztaltuk, hogy egy ilyen stabil, gyorsan növekvő és közben nyereséges bankkal szívesen működnének együtt.

Ezt a kapcsolatépítést erősítette tovább, hogy 2017-ben képviseleti irodát nyitottunk Pekingben. Az iroda egyik legfontosabb feladata a szabályozói kapcsolattartás mellett az új üzleti lehetőségek felkutatása és a kínai bankokkal való kapcsolatok építése. Ennek eredményeként először kisebb, 50-75 millió euró körüli kétoldalú finanszírozási ügyleteket kötöttünk, majd tavaly már az első nyilvános kötvénykibocsátást is végrehajtottuk a régióban.

A hongkongi EMTN-program mostani bevezetése ennek a folyamatnak a következő logikus lépése. Célja, hogy az OTP közvetlenül is hozzáférjen az ázsiai befektetői körhöz, és hosszabb távon diverzifikálja finanszírozási forrásait. A következő nagy cél pedig a kínai pandakötvény-piac lehet, ahol a magyar Államadósság Kezelő Központ már többször hajtott végre sikeres kibocsátást az elmúlt években.

Az elmúlt években mennyire változott meg az OTP nemzetközi befektetői bázisa? Ma kik a legfontosabb vásárlói az OTP kötvényeinek, és miben mások, mint öt vagy tíz évvel ezelőtt?

Az OTP nemzetközi befektetői bázisa az elmúlt években stabilan bővült és egyre diverzifikáltabbá vált. A kötvénykibocsátások során továbbra is az angolszász befektetők jelentik a legnagyobb csoportot, jellemzően a teljes kereslet 30-40 százalékát adják. Ide elsősorban a londoni intézményi befektetők, valamint az amerikai alapkezelők tartoznak.

A befektetői körön belül a német nyelvterület, vagyis Németország, Ausztria és Svájc általában a kereslet mintegy 20 százalékát adja. A kelet-közép-európai régió részesedése jellemzően 10-15 százalék között mozog, időnként akár 20 százalékot is elérhet. Ebben Magyarország mellett a szlovén, bolgár, horvát és szerb intézményi befektetők is szerepet játszanak, amit az OTP egyre jelentősebb régiós jelenléte is támogat.

Az ázsiai befektetők részesedése jellemzően 8-10 százalék körül alakul, a fennmaradó kereslet pedig más európai és nemzetközi intézményi befektetőktől érkezik.

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek a kibocsátások szinte kizárólag intézményi befektetőknek szólnak. A kötvények címlete és jellege miatt nem lakossági megtakarítók vásárolják őket, hanem alapkezelők, nyugdíjalapok, biztosítók és más nagy intézményi szereplők.

Első ránézésre a kötvénykibocsátások inkább költséget jelentenek a banknak. Hol jelenik meg ebből az érték a részvényeseknek?

Nem azért bocsátunk ki ilyen kötvényeket, mert szükségünk lenne a forrásra. Ezeket elsősorban a szabályozói előírások miatt kell kibocsátanunk, ezért ezt bizonyos értelemben plusz kamatköltségnek tekintjük. A részvényesek szempontjából ugyanakkor fontos, hogy minden egyes tranzakcióval javulnak a finanszírozási feltételeink, vagyis egyre kedvezőbb áron tudunk forrást bevonni.

A részvény- és a kötvénybefektetők azonban egészen más szempontok alapján értékelnek egy bankot. A részvényeseket elsősorban a vállalat nyereségessége, növekedése és pénzügyi teljesítménye érdekli. A kötvénybefektetők ezzel szemben sokkal inkább a hitelminősítésre figyelnek. Ebben viszont van egy sajátos korlát, hiszen egy bank hitelminősítése nagyon ritkán lehet jobb, mint annak az országnak a szuverén besorolása, ahol működik. Hiába kiemelkedően erős egy bank pénzügyi helyzete, ezt a szabályt nagyon ritkán lehet csak átlépni. Az OTP pont egy ilyen ritka példa, hiszen az S&P hitelminősítői besorolásunk 2025 áprilisa óta jobb, mint a magyar államé, ez nagyban összefügg azzal, hogy a nemzetközi csoport jól diverzifikált, és egyre több országban kiemelkedően sikeres egyszerre.

Másik különbség a részvény- és a kötvénybefektetők között, hogy utóbbiak számára nem az osztalék a fontos, hanem a biztonság. Ők azt nézik, mekkora tőkepuffer áll a bank mögött, milyen valószínűséggel kapják vissza a pénzüket, és mennyire stabil az intézmény. Éppen ezért számukra a magas tőkeszint sokkal fontosabb, mint az, hogy a bank mennyi profitot fizet ki a részvényeseinek.

Ha öt év múlva újra leülnénk beszélgetni, miben lenne más leginkább az OTP nemzetközi forrásbevonása? Több ázsiai befektetőre, új devizákra, új instrumentumokra vagy egészen más finanszírozási irányokra számít?

Ma az OTP mérlegfőösszege nagyjából 130 milliárd euró, miközben az MREL- és tőkejellegű kötvényállomány körülbelül 5-5,5 milliárd euró. Ha ezt összevetjük a nagy nyugat-európai bankokkal, például az ING-vel vagy a Santanderrel, akkor az arányok nagyjából megfelelnek a piaci gyakorlatnak. Ugyanakkor az OTP gyors növekedése miatt időről időre szükség van arra, hogy tőkepiaci forrásbevonással is támogassuk a bővülést.

A következő évek legfontosabb kérdése azonban a hitelminősítés. Ha Magyarország fokozatosan felzárkózik az euróövezethez, és javul a szuverén besorolása, akkor ezzel együtt az OTP hitelminősítése is emelkedhet, ahogy azt a régióban Szlovénia vagy Bulgária példája is mutatja. Ez a befektetőknek is fontos, mert egy hitelminősítés-javulás a már kibocsátott kötvények árfolyamát is emelheti a másodpiacon. A legutóbbi Tier 2 kibocsátás során is azt hangsúlyoztuk, hogy olyan bank kötvényét vásárolják meg, amelynek megítélése a következő években várhatóan javul, így ebből nemcsak az OTP, hanem a befektetők is profitálhatnak.

A befektetői kör összetételében is további változásra számítok. Ha Magyarország közelebb kerül az euróövezethez, nőhet a német nyelvterület és a régiós befektetők súlya, miközben a Közel-Keleten is egyre erősebb kapcsolatokat építünk. Az ottani roadshow-kon nagyon kedvező fogadtatásban részesültünk, és már a legutóbbi kibocsátásban is több közel-keleti intézményi befektető vett részt. Hosszabb távon a távol-keleti befektetők szerepe is érdemben növekedhet, ezt szolgálja a hongkongi jelenlétünk és az ázsiai piacok tudatos építése. A cél ugyanakkor nem egy-egy nagy befektető megszerzése, hanem egy minél szélesebb, földrajzilag és intézményileg is diverzifikált nemzetközi befektetői bázis kialakítása.

Melyik kötvénykibocsátásra a legbüszkébb?

A legbüszkébb egyértelműen a legutóbbi, 1 milliárd eurós Tier 2 kibocsátásra vagyok. Ez nemcsak az OTP történetének legnagyobb nemzetközi kötvénytranzakciója volt, hanem a túljegyzés és az elért kondíciók alapján is kiemelkedőnek számít. Szerintem jó eséllyel ez lesz az év egyik legsikeresebb európai banki kötvénykibocsátása, és nem lepődnék meg, ha nemzetközi szakmai elismeréseket is kapna.

Nagyon emlékezetes volt ugyanakkor a 2022-es kibocsátás is, bár egészen más okból. Akkor hosszú kihagyás után tértünk vissza a nemzetközi kötvénypiacra, ráadásul rendkívül nehéz piaci környezetben. Az 500 millió eurós tranzakció iránt kezdetben visszafogott volt a kereslet, és emlékszem, amikor a menedzsment folyamatosan érdeklődött, hogyan áll a könyv, nem is szívesen mondtam ki az aktuális számokat.

Végül azonban az a kibocsátás is sikeresen zárult, és ennek különösen örültünk, mert az OTP volt az első bankok egyike a régióban, amely ilyen körülmények között ismét ki tudott lépni a nemzetközi piacra. Ezután a lengyel bankoknak és a régió többi szereplőjének is sorra megjött a bátorsága, és követtek minket – a kötvénypiacon is.

Amiben viszont sokkal nehezebb lemásolni az OTP-t, az az évek során felépített tőkepiaci csapat. Szerintem a kollégáim nem csak szakértelemben és tapasztalatban világszínvonalúak, de kiemelkedően hatékonyak a bank többi szakterületével és a külső partnerekkel való együttműködésben is.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 01. Az OTP csengetett a Hongkongi Értéktőzsdén

Címlapkép forrása: Portfolio

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