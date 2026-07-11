Rossz hír a NATO ellenségeinek: jön az új fegyverkezési projekt, Törökország is csatlakozhat

A tárca illetékesei elmondták, hogy Ankara szorosan nyomon követte, majd be is kapcsolódott a DSRB létrehozását előkészítő montreali tárgyalásokba.
Emellett Törökország aláírója volt annak a közös nyilatkozatnak is, amellyel bejelentették a kezdeményezést
a NATO ankarai csúcstalálkozójának margóján. Pénteken azonban még arról számolt be egy török forrás, hogy az illetékes hatóságok egyeztetéseit követően az ország egyelőre nem tud elköteleződni az új pénzintézet mellett.
A tervezett multilaterális védelmi óriásbankról áprilisban jelentették be, hogy kanadai központtal alakul meg, azzal a céllal, hogy a fokozott geopolitikai kockázatokkal szembesülő országok védelmi beszerzéseit finanszírozza. A DSRB ötletét volt NATO-biztonsági tanácsadók, korábbi magas rangú katonai vezetők és bankárok vetették fel. A tervek szerint egy AAA hitelminősítésű intézmény jönne létre.
Ez akár 135 milliárd dollárnyi forrást is képes lehet bevonni védelmi projektek finanszírozására.
A program elsősorban azokat az országokat célozza, amelyek nehezen jutnak kedvező feltételű hitelekhez. A DSRB elindítását több nagybank is támogatja, köztük a JPMorgan, a Deutsche Bank és a Royal Bank of Canada.
Mark Carney kanadai miniszterelnök bejelentése szerint kilenc ország kötelezte el magát az új védelmi bank mellett. Az alapító országon túl Albánia, Belgium, Görögország, Lettország, Luxemburg, Románia, Törökország és Ukrajna jelezte támogatását.
Forrás: Reuters
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