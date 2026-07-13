Hatalmas fordulat a világ legnagyobb nyugdíjalapjánál: milliárdokat vonhatnak ki a külföldi kezelőktől

Több nagy nemzetközi vagyonkezelőt, köztük a State Streetet és a Legal & Generalt érzékeny, akár több tízmillió dolláros bevételkiesés fenyegeti, miután Japán jelezte, hogy az állami nyugdíjvagyon jelentős részét inkább hazai eszközökbe irányítaná át. A lépés a becslések szerint dollármilliárdok átcsoportosítását vonhatja maga után a japán piacok javára.

Katajama Szacuki pénzügyminiszter pénteken jelentette be, hogy

a kormány érdemben növelni kívánja az állami nyugdíjvagyon hazai befektetéseinek arányát.

A döntés a Government Pension Investment Fundot (GPIF) érinti, amely 1800 milliárd dolláros vagyonával a világ legnagyobb nyugdíjalapja. Jelenleg a mintegy 930 milliárd dollárnyi külföldi kitettséget szinte teljes egészében külföldi alapkezelők gondozzák.

A GPIF a nemzetközi befektetéseinél szinte kizárólag 35 külső alapkezelőre támaszkodik, amelyek a 2025 márciusával zárult pénzügyi évben együttesen mintegy 21 milliárd jen (129,57 millió dollár) alapkezelési díjat kaptak. A Broadridge szakértője, Jun Ng szerint elsősorban a külföldi passzív alapkezelők kerülhetnek nyomás alá, míg az erős aktív japán piaci szakértelemmel rendelkező cégek akár nyertesei is lehetnek a fordulatnak.

A 16 külső kezelő – köztük a State Street és a Legal & General – egyáltalán nem rendelkezik hazai megbízással a GPIF-nél, így a külföldi portfóliók szűkítése esetén az általuk kezelt vagyon is visszaeshet.

Egy, a GPIF eszközeit kezelő cég vezetője úgy fogalmazott a Reutersnek, hogy egy hivatalos utasítás esetén a jövedelmezőbb külföldi üzletágukat veszíthetik el. Ezzel szemben az aktív japán stratégiákat alkalmazó vállalatok, például az Asset Management One, a Fidelity Investments és a Resona Asset Management további megbízásokat kaphatnak.

A díjkülönbség jól mutatja a tét nagyságát, hiszen a GPIF átlagosan 0,03 százalékos alapkezelési díjat fizetett a külföldi részvénykezelőknek, ami a háromszorosa a hazai részvények és kötvények után fizetett átlagnak. A külföldi eszközök terén a BlackRock kezelte a legtöbb vagyont, 35 700 milliárd jen (220,28 milliárd dollár) értékben, amelyet a State Street követett 18 900 milliárd jennel, míg a Legal & General 15,3 billió jent tudhatott magáénak.

A GPIF ötévente határozza meg a portfólió-allokációját. A jelenlegi eszközösszetétel a 2025 áprilisától számított öt évre érvényes, és nagyjából egyenlő, 25-25 százalékos arányban oszlik meg a hazai és nemzetközi részvények, illetve kötvények között.

A kormányzati egyeztetéseket ismerő források szerint Japán egyelőre nem tervezi a célarányok azonnali megváltoztatását, de a meglévő mozgástéren belül növelheti a hazai befektetéseket.

A folyamat így is hónapokig elhúzódhat, mivel egy megbízás visszavonása jellemzően egy-három hónapos felmondási időt igényel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images