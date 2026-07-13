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Lecsapott a felügyelet: rendszerszintű hibát követett el a Deutsche Bank
Bank

Lecsapott a felügyelet: rendszerszintű hibát követett el a Deutsche Bank

Portfolio
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Az ausztrál tőkepiaci felügyelet közleménye szerint a Deutsche Bank kétmillió ausztrál dolláros, azaz mintegy 1,3 millió amerikai dollárnak megfelelő bírságot fizetett, mivel több mint 260 ezer tőzsdén kívüli, úgynevezett OTC származtatott ügyletet jelentett hibásan - írta meg a Reuters.
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Az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) azután szabta ki a bírságot, hogy megállapította, a német bank 2024. október 21. és 2025. augusztus 15. között tévesen adta meg a deviza- és árupiaci tranzakciók során az ügyletek úgynevezett irány mezőjének adatait.

A hatóság szerint az irányadatok jelentése során elkövetett hibák rendszerszintűek voltak, ami

a Deutsche Bank belső adatszolgáltatási rendszerének hiányosságaira mutat rá.

A felügyelet tájékoztatása alapján a bank együttműködött a vizsgálat során, és már intézkedéseket vezetett be a jövőbeni adatszolgáltatási hibák megelőzésére. A Deutsche Bank nem kívánta kommentálni az esetet.

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