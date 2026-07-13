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Új fizetést vezet be a NAV
Bank

Új fizetést vezet be a NAV

MTI
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Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV-Mobil, a gépjárműadó már qvik-linkkel is befizethető - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül, saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést.

A qvik-link használatával nincs szükség bankkártyaadatok megadására vagy külön átutalás indítására.

A NAV-Mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, így csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül.

Az idei gépjárműadót több mint 530 ezren rendezték a NAV-Mobilban. A qvik-link újabb kényelmes, digitális fizetési lehetőséget kínál - hívta fel a figyelmet a NAV.

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