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Zöld utat adott az Európai Unió: kétmilliárd eurós tőkeinjekciót kap a Magyar Fejlesztési Bank
Bank

Zöld utat adott az Európai Unió: kétmilliárd eurós tőkeinjekciót kap a Magyar Fejlesztési Bank

MTI
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Az Európai Bizottság, az uniós állami támogatási szabályok alapján, jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) számára nyújtott kétmilliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót - tájékoztatott a brüsszeli testület hétfőn.

Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás.

Közölték: a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenállóképességet segítő uniós pénzügyi alapból (RRF) finanszírozzák.

Magyarország módosított helyreállítási terve a tőkeinjekcióra négy célt irányoz elő:

  • a Magyar Fejlesztési Bank kis- és közepes vállatokra vonatkozó versenyképességi programjának támogatását,
  • az MFB korai növekedési szakaszban lévő, innovatív vállalatokat és a zöld és digitális átállásban részt vevő kkv-kat támogató tőkeprogramjának támogatását,
  • az MFB bérlakás- és kollégiumi fejlesztési programjának támogatását, valamint
  • a magyar helyreállítási terv végrehajtását célzó projektek Európai Beruházási Bankkal (EBB) való társfinanszírozását.

A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkózást és a városfejlesztést.

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"A támogatás szükséges és megfelelő a kitűzött célok eléréséhez. Arányos, mivel a piaci rések áthidalására korlátozódik, így minimalizálva a verseny torzulását" - fogalmaztak.

Emlékeztettek: Magyarország számos intézkedést vállalt, beleértve a pénzügyi tevékenységeknek a vonatkozó piaci hiányosságokra való korlátozását, valamint intézkedéseket a magánszektorbeli szereplők kiszorításának megakadályozására. Ez biztosítja, hogy az MFB ne kínáljon alá a magyar piacon aktív magán pénzügyi intézmények árainak. Mindezek alapján az Európai Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta a magyar intézkedést - tették hozzá.

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