Eurómilliárdokat vesztettek a pénzintézetek a gigantikus német adócsalássorozatban

A BaFin adatkérésére 54 hitelintézet, 18 biztosítótársaság és három értékpapír-kereskedő cég jelezte, hogy érintett lehet a cum-cum ügyletekben. Az előzetes elemzés alapján az ezekből származó pénzügyi teher eléri a 4,82 milliárd eurót.
A BaFin felmérése 2025. december közepe és 2026. március vége között zajlott, és 267 német hitelintézetet, 542 biztosítót és nyugdíjpénztárat, valamint 58 kiválasztott értékpapír-intézményt és vagyonkezelőt érintett.
A felügyelet a cum-cum mellett a cum-ex tranzakciókból eredő kötelezettségeket is vizsgálta, és mindkét ügylettípus esetében rákérdezett arra is, hogy folyamatban van-e adóügyi büntetőeljárás a társaságok vezetői ellen.
Összesen 73 hitelintézet, 21 biztosító és 12 értékpapír-piaci szereplő jelezte, hogy legalább az egyik kérdéskörben érintett.
A jelenlegi értékelés alapján a cum-cum és cum-ex ügyletek együttes, potenciális pénzügyi hatása 7,01 milliárd euróra tehető, amelynek 41 százaléka lehetséges jövőbeli kötelezettségként jelentkezik, míg 59 százaléka már teljesített kifizetés. A vállalatok a várható jövőbeli terhekre
a cum-cum ügyletek esetében 638 millió, míg a cum-ex ügyleteknél 288 millió eurónyi céltartalékot különítettek el.
A hitelintézeteknél a cum-cum ügyletek 4,08 milliárd eurós, a cum-ex tranzakciók pedig 2,01 milliárd eurós terhet jelentenek, míg a biztosítói és nyugdíjpénztári szektorban a cum/cum ügyletek 0,74 milliárd eurót tesznek ki. Az értékpapír-szektorban a cum-ex ügyletek 0,18 milliárd eurós kötelezettséget jelentenek. A BaFin ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az adatokban előfordulhatnak átfedések és kettős elszámolások, mivel ugyanaz az adóügy több társaságnál is megjelenhet.
A vizsgálatban részt vevő intézmények közül jelenleg egyik sem tekinthető fizetésképtelenséggel fenyegetettnek, mindenesetre a BaFin vállalatonként részletesen is elemzi az eredményeket, különös tekintettel
- a vállalatirányításra,
- az adókockázat-kezelésre, valamint
- az egyes érintett személyek szerepére.
A felügyeleti hatóság intézkedéseket foganatosíthat, amennyiben kétség merül fel az ügyvezetők, az igazgatósági vagy felügyelőbizottsági tagok, illetve más kulcspozíciót betöltő munkatársak szakmai megbízhatóságával kapcsolatban.
Annak megítélése viszont, hogy ezek az adóelkerülési konstrukciók bűncselekménynek minősülnek-e, már nem a BaFin hatáskörébe tartozik, hanem a bíróságokéba, ahogyan annak eldöntése is, hogy az ilyen ügyletek adójogilag megengedhetőek-e.
A cum-cum és a cum-ex ügylet két, osztalékfizetés körüli részvény- és adóstruktúra, amelyek célja jellemzően az osztalékadó, illetve forrásadó csökkentése vagy visszaigénylése volt. Mindkettő főleg európai piacokon vált ismertté, különösen Németországban. A cum-ex lényege, hogy az osztalékfizetés körüli időszakban a részvényeket olyan gyorsan és bonyolultan adták-vették - gyakran short ügyletekkel és értékpapír-kölcsönzéssel kombinálva -, hogy az adóhatóság számára nem volt egyértelmű, ki volt jogosult az osztalék utáni adó-visszatérítésre. A cum-cum ügylet szintén osztalékfizetéshez kapcsolódik, de másképp működik. Itt általában arról van szó, hogy egy külföldi részvénytulajdonos - akit magasabb forrásadó terhelne - az osztalékfizetés előtt ideiglenesen átadja a részvényeit egy olyan belföldi banknak vagy befektetőnek, amely kedvezőbb adózási helyzetben van. Tehát, a cum-ex esetében több szereplő igényelhetett vissza egyetlen egyszer levont adót, míg a cum-cum esetében a részvényeket ideiglenesen olyan szereplőhöz tették át, aki kedvezőbb adózással kaphatta meg az osztalékot.
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