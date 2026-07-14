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Évtizedes rekord a Citinél
Bank

Évtizedes rekord a Citinél

Portfolio
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A Citigroup 45 százalékkal növelte a második negyedéves nyereségét, amivel egy évtizede nem látott negyedéves bevételt ért el. A pénzintézet kiemelkedő eredményét elsősorban a volatilis piacokon tapasztalt élénk kereskedési aktivitás és az erős befektetési banki díjbevételek támogatták. A bank részvényei a tőzdenyitás előtt 2 százalék körüli esést szenvedtek el a gyorsjelentés utáni percekben.

A bank nettó nyeresége 5,8 milliárd dollárt, ami

részvényenként 3,15 dolláros eredményt jelent, ez közel 15 százalékkal meghaldja az elemzői várakozást.

A Citigroup negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)              24,8         23,74    4,5%          21,67    14,5%
 EPS (USD)              3,15           2,74    14,9%            1,96    60,7%
 Forrás: Refinitiv, Portfolio         

A Citi bevétele 14,5 százalékos növekedéssel 24,8 milliárd dollárra emelkedett.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

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A Citi részvénypiaci bevételei 45 százalékkal, a kötvénypiaci bevételei pedig 7 százalékkal emelkedtek egy év alatt, miközben a nyersanyagokat is magában foglaló egyéb kötvénypiaci szegmens 25 százalékkal bővült.

A nettó kamatbevétel13 százalékkal növekedett, miközben a hitelportfólió minősége stabil maradt. A hitelkártya-üzletág bevétele 1 százalékkal, a nyeresége pedig 12 százalékkal, 852 millió dollárra emelkedett.

A globális fúziós és felvásárlási (M&A) tranzakciók összértéke idén már meghaladta a 3000 milliárd dollárt, és ebből a Citi több mint 300 milliárd dollárnyi ügyletben vállalt szerepet.

A pénzintézet a negyedév során az egyik főszervezőként működött közre a SpaceX rekordméretű, 75 milliárd dolláros részvénykibocsátásában, valamint tanácsadóként segítette az Unilever és a McCormick élelmiszeripari üzletágának 44,8 milliárd dollár értékű összeolvadását. A befektetési banki bevételek 44 százalékkal, 1,55 milliárd dollárra ugrottak.

A vagyonkezelési üzletág 3,18 milliárd dolláros bevételt termelt, ami 13 százalékos javulást jelent az előző év azonos időszakához képest, amit elsősorban a piacok általános emelkedése támogatott.

Jane Fraser vezérigazgató, aki átfogó szerkezetátalakítási programot indított a banknál, azt nyilatkozta a gyorsjelentés kapcsán:

A folyamatosan növekvő nyereségünk lehetővé teszi számunkra, hogy a tervezett osztalékot 12%-kal emeljük, és elindítottuk a 30 milliárd dolláros saját részvény-visszavásárlási programunkat is. Beruházásaink, a fegyelmezett végrehajtás és az ügyfelekre való összpontosítás együttesen javítják a hozamainkat, és tartósabb eredményeket biztosítanak befektetőink számára.

A bank részvényei a tőzdenyitás előtt 2 százalék körüli esést szenvedtek el a gyorsjelentés utáni percekben.

citichart

Címlapkép forrása: Shutterstock

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