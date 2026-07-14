Évtizedes rekord a Citinél

A bank nettó nyeresége 5,8 milliárd dollárt, ami
részvényenként 3,15 dolláros eredményt jelent, ez közel 15 százalékkal meghaldja az elemzői várakozást.
|A Citigroup negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|24,8
|23,74
|4,5%
|21,67
|14,5%
|EPS (USD)
|3,15
|2,74
|14,9%
|1,96
|60,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A Citi bevétele 14,5 százalékos növekedéssel 24,8 milliárd dollárra emelkedett.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
A Citi részvénypiaci bevételei 45 százalékkal, a kötvénypiaci bevételei pedig 7 százalékkal emelkedtek egy év alatt, miközben a nyersanyagokat is magában foglaló egyéb kötvénypiaci szegmens 25 százalékkal bővült.
A nettó kamatbevétel13 százalékkal növekedett, miközben a hitelportfólió minősége stabil maradt. A hitelkártya-üzletág bevétele 1 százalékkal, a nyeresége pedig 12 százalékkal, 852 millió dollárra emelkedett.
A globális fúziós és felvásárlási (M&A) tranzakciók összértéke idén már meghaladta a 3000 milliárd dollárt, és ebből a Citi több mint 300 milliárd dollárnyi ügyletben vállalt szerepet.
A pénzintézet a negyedév során az egyik főszervezőként működött közre a SpaceX rekordméretű, 75 milliárd dolláros részvénykibocsátásában, valamint tanácsadóként segítette az Unilever és a McCormick élelmiszeripari üzletágának 44,8 milliárd dollár értékű összeolvadását. A befektetési banki bevételek 44 százalékkal, 1,55 milliárd dollárra ugrottak.
A vagyonkezelési üzletág 3,18 milliárd dolláros bevételt termelt, ami 13 százalékos javulást jelent az előző év azonos időszakához képest, amit elsősorban a piacok általános emelkedése támogatott.
Jane Fraser vezérigazgató, aki átfogó szerkezetátalakítási programot indított a banknál, azt nyilatkozta a gyorsjelentés kapcsán:
A folyamatosan növekvő nyereségünk lehetővé teszi számunkra, hogy a tervezett osztalékot 12%-kal emeljük, és elindítottuk a 30 milliárd dolláros saját részvény-visszavásárlási programunkat is. Beruházásaink, a fegyelmezett végrehajtás és az ügyfelekre való összpontosítás együttesen javítják a hozamainkat, és tartósabb eredményeket biztosítanak befektetőink számára.
A bank részvényei a tőzdenyitás előtt 2 százalék körüli esést szenvedtek el a gyorsjelentés utáni percekben.
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