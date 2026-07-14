Figyelmeztet az amerikai bankvezér: 40 százalékos leépítést is hozhat a mesterséges intelligencia

Ma öt amerikai nagybank tette közzé második negyedéves számait, és sokan közülük arról is beszéltek, milyen változásokra számítanak az AI-forradalom kapcsán - mely a nagyban digitalizált bankok működését is átírhatja.

A JPMorgan vezére, Jamie Dimon vezérigazgatója a mai második negyedéves gyorsjelentés kapcsán nyilatkozott, és meglepő kijelentést tett a mesterséges intelligenciáról, amikor kifejtette, hogy

a technológia bizonyos munkakörökben akár 30-40 százalékos létszámcsökkentést is lehetővé tett.

A bankvezér hangsúlyozta, hogy az érintett munkatársak többségének más pozíciót ajánlottak fel a szervezeten belül. A pénzintézet alkalmazotti létszáma június végén 320 560 fő volt, ami lényegében megegyezik az előző negyedéves adattal.

A Goldman Sachs vezére, David Solomon vezérigazgató elmondta, hogy a mesterségesintelligencia-infrastruktúra kiépítése szerinte még a korai fázisban tart, és a technológiára a humán tehetséget kiegészítő, nem pedig azt helyettesítő eszközként tekint. A Goldman részvényárfolyama a kereskedés kezdetén több mint 7 százalékos pluszba lendült.

A Bank of America vezérigazgatója, Brian Moynihan a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásairól szólva megjegyezte, hogy ennek kezelése a menedzsment feladata, a bank pedig a nyári időszakban 2000 gyakornokot és ugyanennyi állandó munkatársat vett fel.

A Citigroup vezetője, Jane Fraser vezérigazgató elmondása szerint a munkatársaik közel kilencven százaléka használja a bank belső mesterségesintelligencia-eszközeit, ami a hatékonyság növelése mellett a növekedést is ösztönzi.

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