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Hasított a Bank of America
Bank

Hasított a Bank of America

Portfolio
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Az idei második negyedévben az elemzői várakozást is mértékben meghaladó egy részvényre jutó eredményről és magasabb bevételről jelentett a Bank of America. A bank részvényeinek árfolyama fél százalékot esett a gyorsejelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.

Ma szinte egyszerre öt amerikai nagybank teszi közzé gyorsjelentését. A sorban az egyik első a Bank of America, amely eredmény ébs bevétel soron is megverte az elemzőket:

A Bank of America negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)            31,60           30,72    2,9%      26,61    18,8%
 EPS (USD)              1,21             1,13    6,9%        0,89    36,0%
 Forrás: Refinitiv, Portfolio         

Az idei második negyedévben elért 31,6 milliárd dolláros bevétel közel 19 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és nagyjából megfelel az elemzői várakozásban szereplő értéknek.

A bank negyedéves eredménye 36 százalékkal volt magasabb a tavalyinál, és az elemzői várakozásokat is meghaladta közel 7 százalékkal.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

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  • A bank nettó kamatbevétele 16 milliárd dollár volt, éves alapon 9%-kal több, főként a magasabb hitel- és betétállomány, valamint a Global Markets részleg nagyobb aktivitása miatt.
  • A pénzintézet céltartalék-képzés 1,4 milliárd dollárra csökkent az egy évvel korábbi 1,6 milliárd dollárról, ami a javuló hitelminőségre utal.
  • Az átlagos betétállomány 2,02 billió dollár volt, több mint 2%-kal magasabb éves alapon, és ez már a 12. egymást követő negyedév, amikor a bank betétállománya bővül.
  • Az átlagos hitelállomány 1,22 billió dollárra nőtt, ami 8%-os éves növekedés, minden üzletágban bővülést könyveltek el.
  • A bank 8,0 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek, miközben a CET1 tőkemegfelelési mutató 11,2% maradt.

Brian Moynihan elnök-vezérigazgató a gyorsjelentéssel kiadott közleményben megjegyezte:

Minden üzleti szegmens kétszámjegyű nettó nyereségnövekedést és erős saját tőke arányos megtérülést jelentett. Rövid távon a folyamatban lévő ügyletek állománya továbbra is erős, és a vállalati hitelfelvétel is fellendült. A fegyelmezett költségkezelés, a növekedést célzó beruházásokkal párosulva, hozzájárult ahhoz, hogy működési tőkeáttételünk 6,6%-ot ért el, és hatékonysági mutatónk körülbelül 360 bázisponttal javult az egy évvel ezelőttihez képest.

A gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt fél százalék körüli esést mutatott a bank részvényárfolyama.

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