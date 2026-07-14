Hasított a Bank of America

Az idei második negyedévben az elemzői várakozást is mértékben meghaladó egy részvényre jutó eredményről és magasabb bevételről jelentett a Bank of America. A bank részvényeinek árfolyama fél százalékot esett a gyorsejelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.

Ma szinte egyszerre öt amerikai nagybank teszi közzé gyorsjelentését. A sorban az egyik első a Bank of America, amely eredmény ébs bevétel soron is megverte az elemzőket:

A Bank of America negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 31,60 30,72 2,9% 26,61 18,8% EPS (USD) 1,21 1,13 6,9% 0,89 36,0% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Az idei második negyedévben elért 31,6 milliárd dolláros bevétel közel 19 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és nagyjából megfelel az elemzői várakozásban szereplő értéknek.

A bank negyedéves eredménye 36 százalékkal volt magasabb a tavalyinál, és az elemzői várakozásokat is meghaladta közel 7 százalékkal.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

A bank nettó kamatbevétele 16 milliárd dollár volt, éves alapon 9%-kal több, főként a magasabb hitel- és betétállomány, valamint a Global Markets részleg nagyobb aktivitása miatt.

A pénzintézet céltartalék-képzés 1,4 milliárd dollárra csökkent az egy évvel korábbi 1,6 milliárd dollárról, ami a javuló hitelminőségre utal.

Az átlagos betétállomány 2,02 billió dollár volt, több mint 2%-kal magasabb éves alapon, és ez már a 12. egymást követő negyedév, amikor a bank betétállománya bővül.

Az átlagos hitelállomány 1,22 billió dollárra nőtt, ami 8%-os éves növekedés, minden üzletágban bővülést könyveltek el.

A bank 8,0 milliárd dollárt juttatott vissza a részvényeseknek, miközben a CET1 tőkemegfelelési mutató 11,2% maradt.

Brian Moynihan elnök-vezérigazgató a gyorsjelentéssel kiadott közleményben megjegyezte:

Minden üzleti szegmens kétszámjegyű nettó nyereségnövekedést és erős saját tőke arányos megtérülést jelentett. Rövid távon a folyamatban lévő ügyletek állománya továbbra is erős, és a vállalati hitelfelvétel is fellendült. A fegyelmezett költségkezelés, a növekedést célzó beruházásokkal párosulva, hozzájárult ahhoz, hogy működési tőkeáttételünk 6,6%-ot ért el, és hatékonysági mutatónk körülbelül 360 bázisponttal javult az egy évvel ezelőttihez képest.

A gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt fél százalék körüli esést mutatott a bank részvényárfolyama.

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