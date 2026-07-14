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Jól ment a szekér a Wells Fargónak
Bank

Jól ment a szekér a Wells Fargónak

Portfolio
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A Wells Fargo profitja 17 százalékkal emelkedett az idei második negyedévben, a volatilis piacok által fűtött kereskedési üzletág és az erős hitelpiaci tevékenység miatt sikerült jól a negyedév a banknak. Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb bankjának befektetési banki részlege is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A bank részvényárfolyama 1,4 százalékkal emelkedett a nyitás előtti kereskedésben a jelentés közzétételét követően.

A pénzintézet nettó nyeresége az idei második negyedévben 6,41 milliárd dollárra, vagyis

részvényenként 2 dollárra nőtt az egy évvel korábbi részvényenkénti 1,54 dolláros értékről.
A Wells Fargo negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 22,6 21,84 3,5% 20,82 8,5% EPS (USD) 2,0 1,72 16,3% 1,54 29,9% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A bevételnövekedés hátterében részben az áll, hogy tavaly feloldották a pénzintézetre kiszabott 1950 milliárd dolláros mérlegfőösszeg-korlátot. Ez véget vetett a szigorú szabályozói kötöttségeknek, és lehetővé tette, hogy a bank menedzsmentje felgyorsítsa növekedési terveit.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

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  • A pénzintézet nettó kamatbevétele 5 százalékkal, 12,32 milliárd dollárra emelkedett, miközben az átlagos hitelállomány 12 százalékkal bővült.
  • A Markets üzletág bevétele, amely a kereskedési tevékenységet is magában foglalja, 24 százalékkal, 2,21 milliárd dollárra ugrott, mivel a bank a korábban korlátozott kereskedési aktivitására immár több forrást allokálhat.
  • A bank a hitelkártya- és az autófinanszírozási üzletág fejlesztésére összpontosít, a vállalati üzletág megerősítésén is dolgozik.
  • A befektetési banki részleg is kiemelkedően teljesített, a díjbevételek a magasabb kötvény- és részvénykibocsátási jutalékoknak köszönhetően 35 százalékkal, 939 millió dollárra nőttek.
  • A pénzintézet több kiemelt tranzakcióban is közreműködött. Tanácsadóként vett részt a NextEra Energy 67 milliárd dollár értékű felvásárlásában, amelynek során a Dominion Energyt szerezte meg, társ-főszervezőként működött közre a SpaceX rekordméretű, 86 milliárd dolláros tőzsdei bevezetésében, valamint tanácsot adott az Apollo számára az Anthropic mesterségesintelligencia-laboratórium bővítését finanszírozó 35 milliárd dolláros csomag kapcsán.
  • A Dealogic adatai alapján a Wells Fargo az amerikai fúziós és felvásárlási piac rangsorában 2026 első felében a nyolcadik helyről a negyedikre lépett előre.

Charlie Scharf vezérigazgató szerint

a lakossági fogyasztás magas szinten van, a hitelleírások és a késedelmes tartozások aránya alacsony, miközben a megtakarítások és a befektetések állománya folyamatosan bővül. A vállalati szektor ugyan óvatos, de a mérlegek és a készpénzáramlások stabilak, ami kedvező hitelminőséget eredményez.

A riválisok közül a JPMorgan Chase és a Bank of America szintén növekvő második negyedéves nyereségről számolt be, amelyet elsősorban a megélénkülő tranzakciós és kereskedési aktivitás támogatott.

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A bank részvényeinek árfolyama 1,4 százalékkal emelkedett a nyitás előtti kereskedésben a jelentés közzétételét követően.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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