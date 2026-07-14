Kiderült, mire gyűjtenek most a magyarok: látványos változás zajlik az otthonoknál

Az ügyfelek szándékait vizsgáló országos kutatás rámutatott, hogy míg 2021-ben a szerződők legnagyobb része, azaz 29 százaléka még új ingatlan vásárlását tervezte, addig 2025-re ez a trend megfordult, és
a válaszadók 27 százaléka már a meglévő otthona felújítására vagy modernizálására gyűjt.
Ezzel párhuzamosan egyre többen gondolnak a fiatalabb generációk támogatására is, így a gyermekek és unokák lakhatására takarékoskodók aránya a 2024-es 18 százalékról 21 százalékra emelkedett.
A felújítást tervezők elképzelései változatosak:
- sokan a klasszikus festési és burkolási munkákra (16 százalék), valamint
- a fürdőszoba (16 százalék) vagy
- a konyha (13 százalék) átalakítására összpontosítanak.
Az esztétikai beavatkozások mellett ugyanakkor egyre nagyobb szerepet kap a fenntarthatóság is, emiatt folyamatosan nő az olyan energetikai beruházások aránya, mint a
- hőszigetelés,
- a nyílászárócsere vagy
- a fűtéskorszerűsítés.
A célok elérését az ügyfelek 51 százaléka tisztán saját megtakarításból, míg 49 százaléka a takarékoskodást hitelfelvétellel kombinálva tervezi megvalósítani. A lakás-előtakarékosság választásának legfőbb indokaként a kiszámíthatóságot jelölték meg, ami a szerződők 54 százalékát motiválta.
Komáromi Tünde, a Fundamenta marketing- és kommunikációs igazgatója szerint a lakosság egyre inkább hosszú távú értékként tekint otthonára, a korszerűsítés ugyanis nemcsak az energiahatékonyságot növeli, hanem az ingatlan értékének megőrzéséhez, és növeléséhez is hozzájárul.
Címlapkép forrása: Fundamenta
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