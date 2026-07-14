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Megszólalt a brit jegybankelnök: a klímaváltozás közvetlenül a bankokat és a piacokat veszélyezteti
Bank

Megszólalt a brit jegybankelnök: a klímaváltozás közvetlenül a bankokat és a piacokat veszélyezteti

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Az Egyesült Királyságot sújtó idei harmadik hőhullám apropóján a brit jegybankot, a Bank of Englandet is megkérdezték az éghajlatváltozással kapcsolatos tevékenységéről. A jegybank képviselői július 14-én, kedden álltak a parlament pénzügyi bizottsága elé, hogy számot adjanak a pénzügyi stabilitási jelentéseikről - írja az FT Adviser.
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Jim Dickson, a Munkáspárt dartfordi képviselője rámutatott, hogy az ország éppen az idei harmadik szélsőséges időjárási hullámot éli át, így a klímaváltozás mindannyiuk gondolkodásának középpontjába került. A képviselő arról érdeklődött, hogy a jegybank jelenleg nagyobb kockázatnak tekinti-e az éghajlatváltozást, mint korábban.

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója szerint a közelmúltbeli rendkívüli hőség is arra emlékeztet, hogy az éghajlatváltozás igen egyértelmű kockázatokat jelent.

Arra a kérdésre, hogy az éghajlatváltozás érdemi hatással van-e a pénzügyi intézményekre, Nathanaël Benjamin, a jegybank pénzügyi stabilitási stratégiáért és kockázatokért felelős ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy

a klímaváltozás pénzügyi stabilitást befolyásoló csatornái változatlanul jelen vannak.

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Ezek egyaránt kockázatot jelentenek a bankok, a biztosítók és a kulcsfontosságú piacok számára. Hozzátette, hogy a jegybank célja ezen elemzések fokozatos beépítése a rendszeres pénzügyi stabilitási vizsgálatokba.

Dickson rákérdezett arra is, hogy továbbra is jelentős erőforrásokkal dolgozó csapatok foglalkoznak-e a jegybanknál ezzel a területtel, és aggasztónak nevezte az esetleges létszámcsökkentést. Bailey válaszában rámutatott, hogy a belső erőforrásokat a relatív kockázatokhoz kell igazítaniuk, példaként említve, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan a prioritási lista élére került.

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Címlapkép forrása: Betty Laura Zapata/Bloomberg via Getty Images

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