Megszólalt a brit jegybankelnök: a klímaváltozás közvetlenül a bankokat és a piacokat veszélyezteti

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Jim Dickson, a Munkáspárt dartfordi képviselője rámutatott, hogy az ország éppen az idei harmadik szélsőséges időjárási hullámot éli át, így a klímaváltozás mindannyiuk gondolkodásának középpontjába került. A képviselő arról érdeklődött, hogy a jegybank jelenleg nagyobb kockázatnak tekinti-e az éghajlatváltozást, mint korábban.

Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója szerint a közelmúltbeli rendkívüli hőség is arra emlékeztet, hogy az éghajlatváltozás igen egyértelmű kockázatokat jelent.

Arra a kérdésre, hogy az éghajlatváltozás érdemi hatással van-e a pénzügyi intézményekre, Nathanaël Benjamin, a jegybank pénzügyi stabilitási stratégiáért és kockázatokért felelős ügyvezető igazgatója kifejtette, hogy

a klímaváltozás pénzügyi stabilitást befolyásoló csatornái változatlanul jelen vannak.

Ezek egyaránt kockázatot jelentenek a bankok, a biztosítók és a kulcsfontosságú piacok számára. Hozzátette, hogy a jegybank célja ezen elemzések fokozatos beépítése a rendszeres pénzügyi stabilitási vizsgálatokba.

Dickson rákérdezett arra is, hogy továbbra is jelentős erőforrásokkal dolgozó csapatok foglalkoznak-e a jegybanknál ezzel a területtel, és aggasztónak nevezte az esetleges létszámcsökkentést. Bailey válaszában rámutatott, hogy a belső erőforrásokat a relatív kockázatokhoz kell igazítaniuk, példaként említve, hogy a mesterséges intelligencia rendkívül gyorsan a prioritási lista élére került.

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