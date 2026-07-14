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Nagy meglepetést okozott a JP Morgan
Bank

Nagy meglepetést okozott a JP Morgan

Portfolio
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A JP Morgan története egyik legerősebb második negyedévét zárta, az EPS éves alapon 55 százalékkal nőtt. Az eredmények messze felülmúlták az elemzői várakozásokat, így a pénzintézet felfelé módosította az egész évre vonatkozó előrejelzését. A kiváló eredmények ellenére a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 2,5 százalékos esésben a bank.

A JP Morgan 2026 második negyedévében 21,2 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, ami 41%-os éves növekedésnek felel meg éves alapon.

A bank egy részvényre jutó eredménye 7,70 dollár lett, míg a jelentős egyszeri tételek nélkül ez 6,14 dollár volt.

A JP Morgan negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)              57,3                 49,2    16,5%        45,68    25,4%
 EPS (USD)              7,70                 5,45    41,3%          4,96    55,2%
 Forrás: Refinitiv, Portfolio           

A bank bevétele 57,3 milliárd dollárra rúgott az idei második negyedévben, ez több mint negyedével nőtt éves alapon.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

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  • Az eredményt jelentősen növelte a Visa-részvények értékesítéséhez kapcsolódó 4,6 milliárd dolláros nettó nyereség, valamint 1,0 milliárd dollárnyi befektetési nyereség.

  • A CET1 tőkemegfelelési mutató 14,1% standardizált, illetve 14,2% fejlett módszertan szerint, ami erős tőkehelyzetet jelez.

  • A lakossági üzletág nettó eredménye 5,3 milliárd dollár lett, bevétele pedig 8%-kal nőtt éves alapon.

  • A vállalati és befektetési banki divízió bevétele 27,2 százalékkal, 24,85 milliárd dollárra emelkedett.

  • A piaci és értékpapír-kereskedési bevételek 33,1 százalékkal, 13,69 milliárd dollárra nőttek, ezen belül a részvénypiaci kereskedés bevétele 86 százalékos ugrással érte el a 6 milliárd dollárt.

  • A klasszikus befektetési banki tevékenységből származó bevétel 45 százalékkal, 3,9 milliárd dollárra nőtt.

  • A bank a nettó kamatbevételre vonatkozó éves előrejelzését 103 milliárd dollárról 105,5 milliárd dollárra javította, ám a megemelkedett forgalom és a bevételekhez kapcsolódó költségek miatt a korrigált működési kiadásokra vonatkozó várakozását is kénytelen volt megemelni 105 milliárd dollárról 107,5 milliárd dollárra.

Jamie Dimon vezérigazgató az amerikai gazdaság figyelemre méltó ellenálló képességét emelte ki a gyorsjelentés kapcsán. Rámutatott, hogy

a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tőkeberuházások és a költségvetési ösztönzők élénkebb vállalati beruházásokhoz, valamint magasabb foglalkoztatottsághoz vezettek.

A cégvezető szerint az elért eredmények a kedvező, magas piaci aktivitással jellemezhető környezetnek, a következetes fejlesztéseknek és a megfontolt tőkeallokációnak köszönhetők.

A kedvező eredmények ellenére a társaság részvényárfolyama a piacnyitás előtti kereskedésben 2,5 százalék körüli mértékben esett.

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Címlapkép forrása: Shutterstock

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