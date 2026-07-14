Nagy meglepetést okozott a JP Morgan

A JP Morgan 2026 második negyedévében 21,2 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, ami 41%-os éves növekedésnek felel meg éves alapon.
A bank egy részvényre jutó eredménye 7,70 dollár lett, míg a jelentős egyszeri tételek nélkül ez 6,14 dollár volt.
|A JP Morgan negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|57,3
|49,2
|16,5%
|45,68
|25,4%
|EPS (USD)
|7,70
|5,45
|41,3%
|4,96
|55,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A bank bevétele 57,3 milliárd dollárra rúgott az idei második negyedévben, ez több mint negyedével nőtt éves alapon.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
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Az eredményt jelentősen növelte a Visa-részvények értékesítéséhez kapcsolódó 4,6 milliárd dolláros nettó nyereség, valamint 1,0 milliárd dollárnyi befektetési nyereség.
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A CET1 tőkemegfelelési mutató 14,1% standardizált, illetve 14,2% fejlett módszertan szerint, ami erős tőkehelyzetet jelez.
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A lakossági üzletág nettó eredménye 5,3 milliárd dollár lett, bevétele pedig 8%-kal nőtt éves alapon.
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A vállalati és befektetési banki divízió bevétele 27,2 százalékkal, 24,85 milliárd dollárra emelkedett.
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A piaci és értékpapír-kereskedési bevételek 33,1 százalékkal, 13,69 milliárd dollárra nőttek, ezen belül a részvénypiaci kereskedés bevétele 86 százalékos ugrással érte el a 6 milliárd dollárt.
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A klasszikus befektetési banki tevékenységből származó bevétel 45 százalékkal, 3,9 milliárd dollárra nőtt.
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A bank a nettó kamatbevételre vonatkozó éves előrejelzését 103 milliárd dollárról 105,5 milliárd dollárra javította, ám a megemelkedett forgalom és a bevételekhez kapcsolódó költségek miatt a korrigált működési kiadásokra vonatkozó várakozását is kénytelen volt megemelni 105 milliárd dollárról 107,5 milliárd dollárra.
Jamie Dimon vezérigazgató az amerikai gazdaság figyelemre méltó ellenálló képességét emelte ki a gyorsjelentés kapcsán. Rámutatott, hogy
a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tőkeberuházások és a költségvetési ösztönzők élénkebb vállalati beruházásokhoz, valamint magasabb foglalkoztatottsághoz vezettek.
A cégvezető szerint az elért eredmények a kedvező, magas piaci aktivitással jellemezhető környezetnek, a következetes fejlesztéseknek és a megfontolt tőkeallokációnak köszönhetők.
A kedvező eredmények ellenére a társaság részvényárfolyama a piacnyitás előtti kereskedésben 2,5 százalék körüli mértékben esett.
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