Nagy meglepetést okozott a JP Morgan

A JP Morgan története egyik legerősebb második negyedévét zárta, az EPS éves alapon 55 százalékkal nőtt. Az eredmények messze felülmúlták az elemzői várakozásokat, így a pénzintézet felfelé módosította az egész évre vonatkozó előrejelzését. A kiváló eredmények ellenére a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 2,5 százalékos esésben a bank.

A JP Morgan 2026 második negyedévében 21,2 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el, ami 41%-os éves növekedésnek felel meg éves alapon.

A bank egy részvényre jutó eredménye 7,70 dollár lett, míg a jelentős egyszeri tételek nélkül ez 6,14 dollár volt.

A JP Morgan negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 57,3 49,2 16,5% 45,68 25,4% EPS (USD) 7,70 5,45 41,3% 4,96 55,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A bank bevétele 57,3 milliárd dollárra rúgott az idei második negyedévben, ez több mint negyedével nőtt éves alapon.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

Az eredményt jelentősen növelte a Visa-részvények értékesítéséhez kapcsolódó 4,6 milliárd dolláros nettó nyereség, valamint 1,0 milliárd dollárnyi befektetési nyereség.

A CET1 tőkemegfelelési mutató 14,1% standardizált, illetve 14,2% fejlett módszertan szerint, ami erős tőkehelyzetet jelez.

A lakossági üzletág nettó eredménye 5,3 milliárd dollár lett, bevétele pedig 8%-kal nőtt éves alapon.

A vállalati és befektetési banki divízió bevétele 27,2 százalékkal, 24,85 milliárd dollárra emelkedett.

A piaci és értékpapír-kereskedési bevételek 33,1 százalékkal, 13,69 milliárd dollárra nőttek, ezen belül a részvénypiaci kereskedés bevétele 86 százalékos ugrással érte el a 6 milliárd dollárt.

A klasszikus befektetési banki tevékenységből származó bevétel 45 százalékkal, 3,9 milliárd dollárra nőtt.

A bank a nettó kamatbevételre vonatkozó éves előrejelzését 103 milliárd dollárról 105,5 milliárd dollárra javította, ám a megemelkedett forgalom és a bevételekhez kapcsolódó költségek miatt a korrigált működési kiadásokra vonatkozó várakozását is kénytelen volt megemelni 105 milliárd dollárról 107,5 milliárd dollárra.

Jamie Dimon vezérigazgató az amerikai gazdaság figyelemre méltó ellenálló képességét emelte ki a gyorsjelentés kapcsán. Rámutatott, hogy

a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tőkeberuházások és a költségvetési ösztönzők élénkebb vállalati beruházásokhoz, valamint magasabb foglalkoztatottsághoz vezettek.

A cégvezető szerint az elért eredmények a kedvező, magas piaci aktivitással jellemezhető környezetnek, a következetes fejlesztéseknek és a megfontolt tőkeallokációnak köszönhetők.

A kedvező eredmények ellenére a társaság részvényárfolyama a piacnyitás előtti kereskedésben 2,5 százalék körüli mértékben esett.

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