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Súlyos figyelmeztetést adtak ki: új, dörzsölt módszerrel fosztják ki a gyanútlanok számláit
Bank

Súlyos figyelmeztetést adtak ki: új, dörzsölt módszerrel fosztják ki a gyanútlanok számláit

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Kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank, akik az MNB és más hivatalos intézmények nevével visszaélve már nemcsak a banki egyenlegeket, hanem a Magyar Államkincstárnál vezetett értékpapír-megtakarításokat is célba vették. A bűnözők telefonos megkeresések során igyekeznek kicsalni a gyanútlan ügyfelek bizalmas belépési adatait, hogy ezt követően megcsapolni a számláikat.

A csalók magukat a jegybank, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank munkatársának kiadva hívják fel a kiszemelt áldozatokat.

Jellemzően egy állítólagos, ám sikeresen elhárított kibertámadásra hivatkoznak, hogy a beszélgetés során feltérképezzék a kiszemelt ügyfél megtakarításait. Amennyiben kiderül, hogy az érintett rendelkezik államkincstári számlával, ráveszik az online hozzáférés igénylésére, ha pedig nincs ilyen számlája, megpróbálják rábírni egy új számla megnyitására és a pénze oda történő átutalására.

Miután a bűnözők megszerzik a belépéshez szükséges azonosítókat és jelszavakat, az online kincstári felületen a saját bankszámlaszámukat rögzítik úgy, mintha az az ügyfél sajátja lenne. Végső lépésként

a számlán lévő szabad pénzeszközöket, illetve az értékpapírok értékesítéséből származó összegeket egyszerűen átutalják a saját számlájukra.

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Kiemelten fontos tisztában lenni azzal, hogy sem az MNB, a Magyar Államkincstár és a kereskedelmi bankok soha, semmilyen körülmények között nem kérnek el belépési azonosítókat vagy jelszavakat sem telefonon, sem e-mailben, sem pedig SMS-ben. Az azonnali intézkedést vagy bizalmas információkat követelő hívásokat célszerű haladéktalanul megszakítani, majd az érintett intézmény hivatalos ügyfélszolgálatán keresztül tájékozódni. Az új visszaélési módszerekről és a megelőzési lehetőségekről a KiberPajzs hivatalos weboldalán, valamint a jegybank ügyfélszolgálatánál lehet részletesebb felvilágosítást kapni.

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