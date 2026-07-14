NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
FONTOS Itt az újabb érvágás a lakossági állampapíroknál – Mutatjuk, melyik papírra érdemes még most gyorsan lecsapni
Szárnyalt a Goldman Sachs
Bank

Szárnyalt a Goldman Sachs

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Goldman Sachs a vártnál erősebb második negyedévet zárt, miután a felélénkülő fúziós és felvásárlási piac, valamint a közel-keleti konfliktus okozta piaci volatilitás rekordbevételt hozott a részvénykereskedési üzletágnak. A bank negyedéves nyeresége részvényenként 20,98 dollárra ugrott. A kedvező eredmények hatására a Goldman Sachs részvényei 2 százalékos pluszba lendültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A bank bevétele

éves alapon közel 40 százalékkal emelkedett, az elemzők által várt értéket 20 százalékkal haladta meg.

A Goldman Sachs negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)          20,34         16,93    20,1%      14,58    39,5%
 EPS (USD)          20,98         16,39    28,0%      10,91    92,3%
 Forrás: Reuters, Portfolio         

A bank egy részvényre jutó nyeresége közel 21 dollár volt a negyedévben, ez 28 százalékkal haladta meg az elemzői várakozást.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

Még több Bank

Évtizedes rekord a Citinél

Jól ment a szekér a Wells Fargónak

Nagy meglepetést okozott a JP Morgan

  • Az aktív, eseményekkel teli negyedév alaposan megdobta a részvénykereskedési részleg bevételét, amely 72 százalékkal, 7,42 milliárd dollárra nőtt, míg a kötvény-, deviza- és árupiaci üzletág bevétele 32 százalékkal, 4,59 milliárd dollárra emelkedett.
  • A negyedév végén a régóta várt SpaceX-tőzsdei bevezetés is lendületet adott a kereskedésnek, hiszen a befektetők végre hozzáférhettek egy olyan vállalathoz, amelyet korábban hiába kerestek a piacokon. A Goldman Sachs a részvénykibocsátás egyik vezető főszervezőjeként működött közre.
  • A globális fúziós és felvásárlási piacot a 10 milliárd dollár feletti "megaügyletek" hulláma rekordszintre emelte 2026 első felében, ami közvetlenül kedvezett a tanácsadói díjakból profitáló nagybankoknak. A Goldman Sachs befektetési banki díjbevétele így 55 százalékkal, 3,40 milliárd dollárra emelkedett.
  • Az eszköz- és vagyonkezelési divízió bevétele 20 százalékkal, 4,60 milliárd dollárra nőtt. A bank tudatosan erősíti ezt a területet, hogy stabilabb bevételi alapot építsen fel, és ezzel mérsékelje a ciklikusabb kereskedési és befektetési banki tevékenységektől való függőségét.
  • A Goldman magánhitelezési alapja eddig ellenállt az ágazatot sújtó gyengélkedésnek. A magánhitelezési piac szereplőire komoly nyomás nehezedett a befektetők részéről, akik vissza akarták váltani részesedéseiket, tartva attól, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése átírhatja a portfóliójukban lévő szoftvercégek üzleti modelljét. A második negyedéves visszaváltási igények a meghatározott 5 százalékos korlát alatt maradtak.

Az üzleti tevékenységünk minden területén felgyorsult a dinamika. Az ügyfelek hozzánk fordulnak, hogy vezessük le a legjelentősebb tranzakciókat, amelyek gyakran az egész vállalatcsoport tevékenységének kiindulópontját jelentik

– nyilatkozta David Solomon vezérigazgató a friss számok kapcsán.

A kedvező eredmények hatására a Goldman Sachs részvényei 2 százalékos pluszba lendültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas fordulat indult a piacon, de a Tisza-mámor ellen nincs orvosság
Hatalmas hiba lenne megszüntetni az anyák szja-mentességét
Súlyos figyelmeztetést adtak ki: új, dörzsölt módszerrel fosztják ki a gyanútlanok számláit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility