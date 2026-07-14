Szárnyalt a Goldman Sachs

A bank bevétele
éves alapon közel 40 százalékkal emelkedett, az elemzők által várt értéket 20 százalékkal haladta meg.
|A Goldman Sachs negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|20,34
|16,93
|20,1%
|14,58
|39,5%
|EPS (USD)
|20,98
|16,39
|28,0%
|10,91
|92,3%
|Forrás: Reuters, Portfolio
A bank egy részvényre jutó nyeresége közel 21 dollár volt a negyedévben, ez 28 százalékkal haladta meg az elemzői várakozást.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
- Az aktív, eseményekkel teli negyedév alaposan megdobta a részvénykereskedési részleg bevételét, amely 72 százalékkal, 7,42 milliárd dollárra nőtt, míg a kötvény-, deviza- és árupiaci üzletág bevétele 32 százalékkal, 4,59 milliárd dollárra emelkedett.
- A negyedév végén a régóta várt SpaceX-tőzsdei bevezetés is lendületet adott a kereskedésnek, hiszen a befektetők végre hozzáférhettek egy olyan vállalathoz, amelyet korábban hiába kerestek a piacokon. A Goldman Sachs a részvénykibocsátás egyik vezető főszervezőjeként működött közre.
- A globális fúziós és felvásárlási piacot a 10 milliárd dollár feletti "megaügyletek" hulláma rekordszintre emelte 2026 első felében, ami közvetlenül kedvezett a tanácsadói díjakból profitáló nagybankoknak. A Goldman Sachs befektetési banki díjbevétele így 55 százalékkal, 3,40 milliárd dollárra emelkedett.
- Az eszköz- és vagyonkezelési divízió bevétele 20 százalékkal, 4,60 milliárd dollárra nőtt. A bank tudatosan erősíti ezt a területet, hogy stabilabb bevételi alapot építsen fel, és ezzel mérsékelje a ciklikusabb kereskedési és befektetési banki tevékenységektől való függőségét.
- A Goldman magánhitelezési alapja eddig ellenállt az ágazatot sújtó gyengélkedésnek. A magánhitelezési piac szereplőire komoly nyomás nehezedett a befektetők részéről, akik vissza akarták váltani részesedéseiket, tartva attól, hogy a mesterséges intelligencia térnyerése átírhatja a portfóliójukban lévő szoftvercégek üzleti modelljét. A második negyedéves visszaváltási igények a meghatározott 5 százalékos korlát alatt maradtak.
Az üzleti tevékenységünk minden területén felgyorsult a dinamika. Az ügyfelek hozzánk fordulnak, hogy vezessük le a legjelentősebb tranzakciókat, amelyek gyakran az egész vállalatcsoport tevékenységének kiindulópontját jelentik
– nyilatkozta David Solomon vezérigazgató a friss számok kapcsán.
A kedvező eredmények hatására a Goldman Sachs részvényei 2 százalékos pluszba lendültek a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
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