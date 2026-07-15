ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország England/Argentina Loser
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Bekebelezhetik a PayPalt a saját versenytársai
Bank

Bekebelezhetik a PayPalt a saját versenytársai

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Stripe fizetéstechnológiai óriás és az Advent International magántőke-társaság közös ajánlatot tett a PayPal Holdings felvásárlására, részvényenként 60,50 dolláros áron – értesült két, az ügyet jól ismerő forrás. A tranzakció több mint 53 milliárd dollárra értékelné a fizetési szolgáltatót, ami mintegy 28 százalékos prémiumot jelent a PayPal keddi záróárfolyamához képest.
Future of Finance 2026
Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

A hónap elején benyújtott ajánlat mögött egy mintegy

50 milliárd dolláros, banki kötelezettségvállalással biztosított finanszírozási csomag áll.

A kezdeményezés egy április eleji első kapcsolatfelvételt követett, ám a Stripe és az Advent egyelőre nem kapott választ a PayPaltól, így az elkövetkező hetekben igyekeznek előmozdítani a tárgyalásokat. A javaslat értelmében a két fél egyenlő arányban, közösen tulajdonolná a PayPalt, anélkül, hogy feldarabolnák a vállalatot.

Az 1990-es évek végén alapított PayPal a digitális fizetések egyik úttörője volt, az utóbbi években azonban egyre élesedő versennyel szembesül. A fogyasztók mind gyakrabban választanak alternatív fizetési megoldásokat, a rivális Apple Pay és Google Pay folyamatosan teret nyer a piacon. A cég piaci kapitalizációja 2021-ben még mintegy 360 milliárd dolláron tetőzött, idén viszont egészen 36 milliárd dollárig esett vissza, és az elmúlt egy évben értékének több mint 40 százalékát veszítette el.

Még több Bank

Elszabadult a halasztott fizetési őrület, új szabályozást vezetnek be Londonban

Figyelmeztet az amerikai bankvezér: 40 százalékos leépítést is hozhat a mesterséges intelligencia

Kiderült, mire gyűjtenek most a magyarok: látványos változás zajlik az otthonoknál

A márciusban hivatalba lépett vezérigazgató, Enrique Lores átfogó stratégiai fordulatot indított el, amellyel egyszerűsíti a működést és a növekedésre helyezi a hangsúlyt. A vállalat áprilisban három üzletágra tagolta tevékenységét, amelyek a tranzakciókezelést, a Venmo lakossági pénzügyi szolgáltatásait, valamint a fizetési és kriptoeszközöket fedik le, emellett több vezetői poszton is változtatást eszközöltek. Lores a mesterséges intelligencia alkalmazásával tervezi racionalizálni a folyamatokat, amelyektől mintegy 1,5 milliárd dolláros megtakarítást vár a következő két-három évben, ezt pedig teljes egészében a növekedés ösztönzésére fordítanák.

A PayPal árbevétele az első negyedévben 7 százalékkal, 8,35 milliárd dollárra nőtt, amivel felülmúlta az elemzői várakozásokat, miközben a teljes tranzakciós volumen devizahatástól megtisztítva 8 százalékkal, mintegy 464 milliárd dollárra emelkedett.

Egy sikeres tranzakció tovább erősítheti a globális fizetési szektorban tapasztalható élénk fúziós és felvásárlási aktivitást. A piaci szereplők egyre inkább a méretgazdaságosság elérésére, valamint a gyorsabban növekvő szegmensek, például a határokon átnyúló és a vállalatközi fizetések felé való nyitásra törekszenek. 2025-ben a Global Payments 24,25 milliárd dollárért állapodott meg a Worldpay felvásárlásáról, míg a Nuvei 2,75 milliárd dollárért vásárolta meg a Payoneer Globalt. A tőzsdén nem jegyzett Stripe az iparág egyik legértékesebb szereplőjének számít, amelyet egy februári munkavállalói és részvényesi kivásárlás során 159 milliárd dollárra értékeltek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

nincs cim

A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Figyelmeztet az amerikai bankvezér: 40 százalékos leépítést is hozhat a mesterséges intelligencia
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility