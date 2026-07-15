Bekebelezhetik a PayPalt a saját versenytársai

A Stripe fizetéstechnológiai óriás és az Advent International magántőke-társaság közös ajánlatot tett a PayPal Holdings felvásárlására, részvényenként 60,50 dolláros áron – értesült két, az ügyet jól ismerő forrás. A tranzakció több mint 53 milliárd dollárra értékelné a fizetési szolgáltatót, ami mintegy 28 százalékos prémiumot jelent a PayPal keddi záróárfolyamához képest.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A hónap elején benyújtott ajánlat mögött egy mintegy

50 milliárd dolláros, banki kötelezettségvállalással biztosított finanszírozási csomag áll.

A kezdeményezés egy április eleji első kapcsolatfelvételt követett, ám a Stripe és az Advent egyelőre nem kapott választ a PayPaltól, így az elkövetkező hetekben igyekeznek előmozdítani a tárgyalásokat. A javaslat értelmében a két fél egyenlő arányban, közösen tulajdonolná a PayPalt, anélkül, hogy feldarabolnák a vállalatot.

Az 1990-es évek végén alapított PayPal a digitális fizetések egyik úttörője volt, az utóbbi években azonban egyre élesedő versennyel szembesül. A fogyasztók mind gyakrabban választanak alternatív fizetési megoldásokat, a rivális Apple Pay és Google Pay folyamatosan teret nyer a piacon. A cég piaci kapitalizációja 2021-ben még mintegy 360 milliárd dolláron tetőzött, idén viszont egészen 36 milliárd dollárig esett vissza, és az elmúlt egy évben értékének több mint 40 százalékát veszítette el.

A márciusban hivatalba lépett vezérigazgató, Enrique Lores átfogó stratégiai fordulatot indított el, amellyel egyszerűsíti a működést és a növekedésre helyezi a hangsúlyt. A vállalat áprilisban három üzletágra tagolta tevékenységét, amelyek a tranzakciókezelést, a Venmo lakossági pénzügyi szolgáltatásait, valamint a fizetési és kriptoeszközöket fedik le, emellett több vezetői poszton is változtatást eszközöltek. Lores a mesterséges intelligencia alkalmazásával tervezi racionalizálni a folyamatokat, amelyektől mintegy 1,5 milliárd dolláros megtakarítást vár a következő két-három évben, ezt pedig teljes egészében a növekedés ösztönzésére fordítanák.

A PayPal árbevétele az első negyedévben 7 százalékkal, 8,35 milliárd dollárra nőtt, amivel felülmúlta az elemzői várakozásokat, miközben a teljes tranzakciós volumen devizahatástól megtisztítva 8 százalékkal, mintegy 464 milliárd dollárra emelkedett.

Egy sikeres tranzakció tovább erősítheti a globális fizetési szektorban tapasztalható élénk fúziós és felvásárlási aktivitást. A piaci szereplők egyre inkább a méretgazdaságosság elérésére, valamint a gyorsabban növekvő szegmensek, például a határokon átnyúló és a vállalatközi fizetések felé való nyitásra törekszenek. 2025-ben a Global Payments 24,25 milliárd dollárért állapodott meg a Worldpay felvásárlásáról, míg a Nuvei 2,75 milliárd dollárért vásárolta meg a Payoneer Globalt. A tőzsdén nem jegyzett Stripe az iparág egyik legértékesebb szereplőjének számít, amelyet egy februári munkavállalói és részvényesi kivásárlás során 159 milliárd dollárra értékeltek.

Forrás: Reuters

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