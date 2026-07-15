Elfordultak a hitelektől az ázsiai óriásállamban, aggasztó adatok láttak napvilágot

A vártnál lassabban bővült a kínai hitelpiac júniusban, mivel a gyenge állampapír-kibocsátás és a visszafogott hitelkereslet kioltotta a negyedév végén megszokott élénkülést. A kínai jegybank már a monetáris lazítás előszeleként is értelmezhető lépéseket is tett, hogy újra élénkítse a hitelfelvételi kedvet - írta meg a Bloomberg.

A Kínai Népbank szerdai adatai szerint az összesített társadalmi finanszírozás – amely a hitelezés tágabb értelemben vett mutatója – mintegy 3,4 billió jüannal, azaz nagyjából 497 milliárd dollárral nőtt - az érték elmarad nemcsak a Bloomberg elemzői konszenzusában szereplő 3,7 billió jüanos várakozástól, de

jócskán alulmúlja a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 4,2 billió jüanos bővülést is.

A pénzügyi intézmények júniusban 1,6 billió jüan értékben folyósítottak új hiteleket, elmaradva az elemzők által várt 2 billió jüanos összegtől. Bár a hitelezési aktivitás az év hatodik hónapjában a negyedéves banki célszámok teljesítése miatt általában felpörög, a hitelkereslet most továbbra sem mutatja az élénkülés jeleit, a piacot ugyanis

a gyenge belföldi fogyasztás és az alacsony beruházási kedv miatt évek óta tartó stagnálás jellemzi.

A Reuters korábbi beszámolója szerint a jegybank a közelmúltbeli gyakorlatához hűen júniusban is arra ösztönzött több pénzintézetet, hogy fokozzák a hitelezési tevékenységüket.

A piaci szereplők most kiemelten figyelik, hogy a kereskedelmi bankok akár már ebben a hónapban mérsékelik-e a referencia-hitelkamatlábat (LPR), ahogyan azt több elemző is prognosztizálja.

A jegybank a közelmúltban a piaci várakozásoknál alacsonyabb kamattal hirdette meg az új, egynapos fordított repóügyletét, amit több közgazdász a monetáris lazítás egyértelmű jeleként és a kamatcsökkentés előszeleként értékelt.

A jegybank ugyanakkor jelezte, hogy egyelőre óvatos a széles körű monetáris enyhítést illetően, ezért a közgazdászok többsége arra számít, hogy az irányadó ráta az év hátralévő részében változatlan marad.

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