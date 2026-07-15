Elfordultak a hitelektől az ázsiai óriásállamban, aggasztó adatok láttak napvilágot

A Kínai Népbank szerdai adatai szerint az összesített társadalmi finanszírozás – amely a hitelezés tágabb értelemben vett mutatója – mintegy 3,4 billió jüannal, azaz nagyjából 497 milliárd dollárral nőtt - az érték elmarad nemcsak a Bloomberg elemzői konszenzusában szereplő 3,7 billió jüanos várakozástól, de
jócskán alulmúlja a tavalyi év azonos időszakában regisztrált 4,2 billió jüanos bővülést is.
A pénzügyi intézmények júniusban 1,6 billió jüan értékben folyósítottak új hiteleket, elmaradva az elemzők által várt 2 billió jüanos összegtől. Bár a hitelezési aktivitás az év hatodik hónapjában a negyedéves banki célszámok teljesítése miatt általában felpörög, a hitelkereslet most továbbra sem mutatja az élénkülés jeleit, a piacot ugyanis
a gyenge belföldi fogyasztás és az alacsony beruházási kedv miatt évek óta tartó stagnálás jellemzi.
A Reuters korábbi beszámolója szerint a jegybank a közelmúltbeli gyakorlatához hűen júniusban is arra ösztönzött több pénzintézetet, hogy fokozzák a hitelezési tevékenységüket.
A piaci szereplők most kiemelten figyelik, hogy a kereskedelmi bankok akár már ebben a hónapban mérsékelik-e a referencia-hitelkamatlábat (LPR), ahogyan azt több elemző is prognosztizálja.
A jegybank a közelmúltban a piaci várakozásoknál alacsonyabb kamattal hirdette meg az új, egynapos fordított repóügyletét, amit több közgazdász a monetáris lazítás egyértelmű jeleként és a kamatcsökkentés előszeleként értékelt.
A jegybank ugyanakkor jelezte, hogy egyelőre óvatos a széles körű monetáris enyhítést illetően, ezért a közgazdászok többsége arra számít, hogy az irányadó ráta az év hátralévő részében változatlan marad.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Európa nemezisétől vásárolja EU-pénzből a repülőhalál építőkockáit Ukrajna
De Brüsszel rábólintott az üzletre.
A Paksi Atomerőmű számára is példaértékű döntés született Csehországban
Megkezdődhet az üzemidő-hosszabbítás.
Videó: Budapesten csípték el a kölni lövöldözőt
A németektől kapták a fülest a magyar rendőrök.
Hiába a háború, további régiós terjeszkedésre készül az ukrán energiaóriás
A magyar piac sem marad érintetlen.
Megtört a fekete széria Magyarországon: összekapták magukat a bankok, rengeteg pénztől estek el a csalók
A sikeres védekezésnek köszönhetően.
Döntő lépésre készül az európai jegybank, mert a háttérben már egy újabb gazdasági vihar készülődik
Az EKB-nál idegesen figyelik, ami a világban történik.
Fellélegezhetnek a bankok, enyhítene az Európai Bizottság bizonyos banki tőkekövetelményeken
Régóta húzódik a bankok és a törvényhozás közötti vita.
Aggasztó orosz terveket ismert meg a NATO-ország hírszerzése, elkezdték a felkészülést egy esetleges támadás ellen
A litván elnök ismertette a részleteket.
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 sz
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Jobb az aktív kereskedés, ha tudod a jövőt
Az egyik pénzügyekkel (és befektetésekkel) foglalkozó Facebook csoportban megjelent egy írás, miszerint akár 25 évre is negatív fordulatot vett annak a befektetőnek a sorsa, aki bizonyos válsá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
A 15 éves lemaradás a magyar szélenergia legnagyobb előnye?
Újra terítéken a hazai megújuló energiaforrások diverzifikációja.
Mi lenne a tökéletes árfolyam a magyar euróhoz?
A Checklistben Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával beszélgettünk.
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.