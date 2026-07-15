Elszabadult a halasztott fizetési őrület, új szabályozást vezetnek be Londonban

A BNPL-piac az elmúlt években ugrásszerű növekedést mutatott, hiszen a 2017-es 0,06 milliárd fontról 2024-re több mint 13 milliárd fontra bővült az ágazat volumene. A brit pénzügyi felügyelet (FCA) 2024-es felmérése szerint az elmúlt egy évben
a felnőtt brit lakosság 20 százaléka, azaz mintegy 10,9 millió ember vette igénybe ezt a fizetési módot valamilyen formában.
Az új előírások értelmében a BNPL-szolgáltatásokra is kiterjed az úgynevezett Consumer Duty, vagyis az ügyfelek érdekeit előtérbe helyező fogyasztóvédelmi kötelezettség. Ennek keretében a szolgáltatóknak előre és világosan kell ismertetniük a szerződéses feltételeket, így például a törlesztőrészletek ütemezését és összegét, valamint a fizetési elmaradás következményeit.
A hitelezőknek emellett arányos hitelképesség-vizsgálatot kell végezniük, hogy a szolgáltatás nyújtása előtt meggyőződjenek arról, hogy az ügyfél képes-e visszafizetni a felvett összeget. A pénzügyi nehézségekkel küzdők számára is megfelelő támogatást kell biztosítaniuk, vita vagy probléma esetén pedig a fogyasztók a brit pénzügyi ombudsmani hivatalhoz (Financial Ombudsman Service) fordulhatnak panaszukkal.
A szolgáltatóknak mostantól rendelkezniük kell a brit pénzügyi felügyelet engedélyével, vagy be kell lépniük az átmeneti engedélyezési rendszerbe, amelyben hat hónap áll rendelkezésükre a végleges működési engedély megszerzésére.
James O’Donnell kutatási és tanácsadási igazgató szerint a BNPL-szektor FCA-felügyelet alá vonása üdvözlendő és fontos lépés azon az úton, amely a piacot összhangba hozza a hagyományos hiteltermékeknél már megszokott, szigorúbb fogyasztóvédelmi normákkal.
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