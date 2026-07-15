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Fellélegezhetnek a bankok, enyhítene az Európai Bizottság bizonyos banki tőkekövetelményeken
Bank

Fellélegezhetnek a bankok, enyhítene az Európai Bizottság bizonyos banki tőkekövetelményeken

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Az Európai Bizottság a héten javaslatot terjeszt elő bizonyos banki tőkekövetelmények enyhítésére, követve az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság hasonló lépéseit - írta egy általa megismert tervezetre hivatkozva a Financial Times. A pénteken bemutatandó jelentés a hitelintézetek azon régóta hangoztatott panaszára reagál, miszerint az egymást átfedő tőkekövetelmények versenyhátrányt okoznak számukra a más régiókban működő versenytársaikkal szemben.
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Korábban az Európai Központi Bank elutasította a bankszektor tőkekövetelmények enyhítésére irányuló kéréseket, mivel a jegybank szerint a jelenlegi szabályozás a stabilitást szolgálja, és egyáltalán nem korlátozza a hitelezést. A mostani, a Financial Times által megismert tervezet szerint a Bizottság

javasolja a tőkeáttételi mutatóhoz kapcsolódó, úgynevezett második pilléres tőkekövetelmények eltörlését.

Ezek olyan egyedi mérlegelésen alapuló többletelőírások, amelyeket a felügyeleti hatóságok – köztük az EKB – abban az esetben írhatnak elő, ha úgy ítélik meg, hogy a többi tőkekövetelmény nem fedi le megfelelően az adott hitelintézet kockázatait.

A tőkeáttételi mutató lazítása – amely a bank teljes eszközállományának arányában határozza meg a szükséges minimális tőke szintjét – szintén az amerikai és a brit mintát követi. A bankvezetők régóta kifogásolják, hogy míg a mutató eredetileg csupán a kockázatalapú tőkeszabályok védőhálójául szolgált volna, mára több intézménynél is a legfőbb korlátozó tényezővé vált.

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A tervezet szerint az Európai Unió

  • csökkentené a bankoktól megkövetelt tőkepuffert, emellett
  • javítaná azok szerkezetét és kalibrációját.

Egy korábbi verzió még csak az átfedő követelmények egyszerűsítését irányozta elő, a tényleges tőkecsökkentéstől azonban elzárkózott.

A dokumentum a szektor versenyképességének növelése érdekében a bankok adatszolgáltatási terheinek csökkentését és az Európai Bankhatóság mandátumának felülvizsgálatát is javasolja. Az Egyesült Királyság 2023-ban már tett egy hasonló lépést, amikor a pénzügyi stabilitás mellett a versenyképesség támogatását is előírta a legfőbb szabályozó hatóságai számára.

A tervezet részleteket közöl a közös európai betétbiztosítási rendszerre vonatkozó, régóta halogatott javaslat átdolgozásáról is. A kezdeményezés már több mint egy évtizede holtponton áll a német ellenállás miatt, Berlin ugyanis elutasítja a bankcsődökből eredő veszteségek határokon átnyúló, közösségi vállalását. A Bizottság a teljes körű európai szintű betétbiztosítás helyett most olyan megoldást javasol, amely

válság esetén likviditási támogatást nyújtna a nemzeti betétbiztosítási rendszereknek.

Ez feloldhatja azokat az aggodalmakat, amelyek szerint egy külföldi anyabank belföldi leányvállalatának csődje teljesen kimeríthetné a fogadó ország nemzeti betétbiztosítási alapját. Caroline Liesegang, az AFME iparági szervezet szakértője üdvözölte a változtatásokat, amelyek szerinte azt mutatják, hogy a döntéshozók végre felismerték a feleslegesen bonyolulttá vált szabályozási keretrendszer egyszerűsítésének fontosságát.

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