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Küszöbön az UniCredit hatalomátvétele a Commerzbank felett, a német kancellár sem akarja megakadályozni
Bank

Küszöbön az UniCredit hatalomátvétele a Commerzbank felett, a német kancellár sem akarja megakadályozni

Portfolio
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A német kormány nem gördít akadályt a Commerzbank és az olasz UniCredit fúziója vagy felvásárlása elé, ám a folyamat módját elutasítja – jelentette ki Friedrich Merz kancellár szerdán.

"Nem akadályozzuk meg ezt a fúziót vagy felvásárlást, és soha nem is próbáltuk" – fogalmazott Merz az újságíróknak. Hozzátette, hogy

a kormány mindvégig kizárólag azt hangsúlyozta, hogy a Commerzbank megcélzásának módja elfogadhatatlan a számukra.

Az UniCredit a múlt héten közölte, hogy megszerezte a Commerzbank részvényeinek 47,6 százalékát, így az olasz pénzintézet már csak minimálisan marad el a német bank feletti irányítás megszerzésétől, amelyen 2024 óta dolgozik. A lépés heves ellenállást váltott ki Németországban, a pénzügyminisztérium például elfogadhatatlannak nevezte az UniCredit "agresszív és ellenséges" fellépését, míg a banki szakszervezet a káosz kockázatára figyelmeztetett.

Merz szavai mindazonáltal arra utalhatnak, hogy a kormány elismeri a felvásárlás megvalósulásának lehetőségét. A Commerzbank részvényárfolyama a kancellár bejelentését követően gyengült, majd némileg korrigált, ám délután így is mintegy 1,7 százalékos mínuszban tartózkodott.

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A Commerzbankban meglévő 12 százalékos részesedésével a német állam a pénzintézet második legnagyobb tulajdonosa az UniCredit mögött, és hivatalosan már elutasította, hogy felajánlja részvényeit az olasz banknak. Merz szerint a részvényesek "jelentős része" már elfogadta az UniCredit ajánlatát, ugyanakkor hozzátette, hogy kormányként jogosultnak érzik magukat az üzleti modell megkérdőjelezésére.

A kancellár kiemelte, hogy a Commerzbank kulcsszerepet játszik a gazdaság finanszírozásában, különösen a kis- és középvállalkozások, az úgynevezett Mittelstand hitelezésében. "Egyáltalán nem szeretném, ha ez a szerep a jövőben megszűnne" – fogalmazott, majd hozzátette, hogy egy piacgazdaságban a tulajdonosok, és nem a politikusok döntenek a kívánt struktúráról.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

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