Nyomozók szállták meg a neves európai gigabank székházát

A frankfurti ügyészség házkutatást tartott a Deutsche Bank belvárosi központjában, a rendőrség azonban nem fedte fel a nyomozás okát, a pénzintézet pedig egyelőre nem kommentálta az esetet, így a részleteket homály fedi.

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A vádhatóság tájékoztatása szerint a hatósági akciót kedden hajtották végre a Deutsche Bank egyik frankfurti irodájában, amely a pénzintézet székházában működik.

Az ügyészség a Reuters hírügynökségnek szerdán eljuttatott közleményében jelezte, hogy a házkutatási végzést még júniusban adta ki a frankfurti bíróság. A hatóság hozzátette, hogy

a nyomozás taktikai okai miatt egyelőre nem hozhatnak nyilvánosságra további részleteket.

A Deutsche Banknál

az elmúlt években több alkalommal is volt már hasonló hatósági intézkedés,

legutóbb idén januárban tartottak házkutatást egy pénzmosás elleni nyomozás részeként.

Forrás: Reuters

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