Rekordnegyedév a Morgan Stanleynél

A Morgan Stanley a várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményről és bevételről számolt be, miután a megélénkült üzleti aktivitásnak köszönhetően rekordbevételt ért el. A társaság részvényeinek árfolyama stagnált a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A társaság negyedéves nettó nyeresége 5,58 milliárd dollárra, vagyis

részvényenként 3,46 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,54 milliárd dolláros, azaz részvényenkénti 2,13 dolláros értékhez képest.

A Morgan Stanley negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 21,4 19,64 8,7% 16,79 27,1% EPS (USD) 3,46 2,94 17,5% 2,13 62,4% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A bank bevétele szintén rekordot döntött, elérve a 21,35 milliárd dollárt, miközben az elemzői konszenzus csupán 19,64 milliárd dolláros értéket vetített előre.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

A befektetési banki tevékenységből származó bevétel 58 százalékkal, 2,44 milliárd dollárra ugrott, amit elsősorban a tőzsdére lépések és a fúziós és felvásárlási tanácsadási díjak növekedése ösztönzött.

tevékenységből származó bevétel 58 százalékkal, 2,44 milliárd dollárra ugrott, amit elsősorban a tőzsdére lépések és a fúziós és felvásárlási tanácsadási díjak növekedése ösztönzött. A részvénykereskedési üzletág bevétele szintén történelmi csúcsra, 6,3 milliárd dollárra emelkedett, ami 69 százalékos bővülést jelent.

üzletág bevétele szintén történelmi csúcsra, 6,3 milliárd dollárra emelkedett, ami 69 százalékos bővülést jelent. A cég hatalmas vagyonkezelési divíziójának bevétele 14%-kal, 8,86 milliárd dollárra emelkedett, ami körülbelül 146 millió dollárral több a vártnál, mivel az eszközállományt a növekvő tőzsde, valamint a betétek és a hitelezés növekedése támasztotta alá.

Ted Pick vezérigazgató rámutatott, hogy

a piacok egy többéves beruházási ciklus keretében, adósság- és tőkepiaci tranzakciókon keresztül továbbra is aktívan finanszírozzák a jelentős mesterségesintelligencia-fejlesztéseket. A mesterséges intelligencia által vezérelt valós termelékenységnövekedés korszaka már elkezdődött.

A hitelintézet előrejelzése szerint az AI-fejlesztésekhez kapcsolódó tőkeberuházások volumene az elkövetkező években elérheti a 10 billió dollárt.

Ted Pick az elemzői tájékoztatón kifejtette, hogy a pénzintézet továbbra is nyitott az akvizíciós lehetőségekre a piaci részesedés növelése érdekében egyes szegmensekben vagy régiókban, ám a felvásárlási célpontokkal szemben támasztott követelmények rendkívül szigorúak.

A bank részvényeinek árfolyama stagnált a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.