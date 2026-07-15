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Rekordnegyedév a Morgan Stanleynél
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Rekordnegyedév a Morgan Stanleynél

Portfolio
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A Morgan Stanley a várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményről és bevételről számolt be, miután a megélénkült üzleti aktivitásnak köszönhetően rekordbevételt ért el. A társaság részvényeinek árfolyama stagnált a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A társaság negyedéves nettó nyeresége 5,58 milliárd dollárra, vagyis

részvényenként 3,46 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,54 milliárd dolláros, azaz részvényenkénti 2,13 dolláros értékhez képest.

A Morgan Stanley negyedéves eredményei és a várakozások
  tény várt tény/várt bázis változás (év/év)
 Bevétel (milliárd USD)            21,4             19,64    8,7%    16,79    27,1%
 EPS (USD)            3,46               2,94    17,5%      2,13    62,4%
 Forrás: Refinitiv, Portfolio         

A bank bevétele szintén rekordot döntött, elérve a 21,35 milliárd dollárt, miközben az elemzői konszenzus csupán 19,64 milliárd dolláros értéket vetített előre.

A gyorsjelentés fontosabb részletei:

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  • A befektetési banki tevékenységből származó bevétel 58 százalékkal, 2,44 milliárd dollárra ugrott, amit elsősorban a tőzsdére lépések és a fúziós és felvásárlási tanácsadási díjak növekedése ösztönzött.
  • A részvénykereskedési üzletág bevétele szintén történelmi csúcsra, 6,3 milliárd dollárra emelkedett, ami 69 százalékos bővülést jelent.
  • A cég hatalmas vagyonkezelési divíziójának bevétele 14%-kal, 8,86 milliárd dollárra emelkedett, ami körülbelül 146 millió dollárral több a vártnál, mivel az eszközállományt a növekvő tőzsde, valamint a betétek és a hitelezés növekedése támasztotta alá.

Ted Pick vezérigazgató rámutatott, hogy

a piacok egy többéves beruházási ciklus keretében, adósság- és tőkepiaci tranzakciókon keresztül továbbra is aktívan finanszírozzák a jelentős mesterségesintelligencia-fejlesztéseket. A mesterséges intelligencia által vezérelt valós termelékenységnövekedés korszaka már elkezdődött.

A hitelintézet előrejelzése szerint az AI-fejlesztésekhez kapcsolódó tőkeberuházások volumene az elkövetkező években elérheti a 10 billió dollárt.

Ted Pick az elemzői tájékoztatón kifejtette, hogy a pénzintézet továbbra is nyitott az akvizíciós lehetőségekre a piaci részesedés növelése érdekében egyes szegmensekben vagy régiókban, ám a felvásárlási célpontokkal szemben támasztott követelmények rendkívül szigorúak.

A bank részvényeinek árfolyama stagnált a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.

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