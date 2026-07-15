Rekordnegyedév a Morgan Stanleynél

A társaság negyedéves nettó nyeresége 5,58 milliárd dollárra, vagyis
részvényenként 3,46 dollárra nőtt az egy évvel korábbi 3,54 milliárd dolláros, azaz részvényenkénti 2,13 dolláros értékhez képest.
|A Morgan Stanley negyedéves eredményei és a várakozások
|tény
|várt
|tény/várt
|bázis
|változás (év/év)
|Bevétel (milliárd USD)
|21,4
|19,64
|8,7%
|16,79
|27,1%
|EPS (USD)
|3,46
|2,94
|17,5%
|2,13
|62,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A bank bevétele szintén rekordot döntött, elérve a 21,35 milliárd dollárt, miközben az elemzői konszenzus csupán 19,64 milliárd dolláros értéket vetített előre.
A gyorsjelentés fontosabb részletei:
- A befektetési banki tevékenységből származó bevétel 58 százalékkal, 2,44 milliárd dollárra ugrott, amit elsősorban a tőzsdére lépések és a fúziós és felvásárlási tanácsadási díjak növekedése ösztönzött.
- A részvénykereskedési üzletág bevétele szintén történelmi csúcsra, 6,3 milliárd dollárra emelkedett, ami 69 százalékos bővülést jelent.
- A cég hatalmas vagyonkezelési divíziójának bevétele 14%-kal, 8,86 milliárd dollárra emelkedett, ami körülbelül 146 millió dollárral több a vártnál, mivel az eszközállományt a növekvő tőzsde, valamint a betétek és a hitelezés növekedése támasztotta alá.
Ted Pick vezérigazgató rámutatott, hogy
a piacok egy többéves beruházási ciklus keretében, adósság- és tőkepiaci tranzakciókon keresztül továbbra is aktívan finanszírozzák a jelentős mesterségesintelligencia-fejlesztéseket. A mesterséges intelligencia által vezérelt valós termelékenységnövekedés korszaka már elkezdődött.
A hitelintézet előrejelzése szerint az AI-fejlesztésekhez kapcsolódó tőkeberuházások volumene az elkövetkező években elérheti a 10 billió dollárt.
Ted Pick az elemzői tájékoztatón kifejtette, hogy a pénzintézet továbbra is nyitott az akvizíciós lehetőségekre a piaci részesedés növelése érdekében egyes szegmensekben vagy régiókban, ám a felvásárlási célpontokkal szemben támasztott követelmények rendkívül szigorúak.
A bank részvényeinek árfolyama stagnált a gyorsjelentés utáni percekben a tőzsdenyitás előtt.
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