Jelasity Radován világos üzenetet küldött a Tisza-kormánynak

A vezérigazgató nyíltan beszélt a tavaszi választások eredménye miatti optimizmusáról, amit szerinte a külföldi befektetők visszatérő bizalma és a magyar állampapírpiacon tapasztalható jelentős hozamcsökkenés is alátámaszt. Bár a csökkenő kamatkörnyezet mérsékli a pénzintézetek nettó kamatbevételeit, a szakember úgy véli, hogy
a fellendülő hitelezési aktivitás ezt bőségesen ellensúlyozza majd, így nincs ok az aggodalomra.
A Magyar Bankszövetség elnöki tisztségét is betöltő Jelasity szerint az elmúlt másfél évtized tapasztalatai után elengedhetetlen a múlt hibáiból való tanulás. Úgy véli, a rendőrségi meghallgatások és a korábbi gyanús ügyek kivizsgálása ugyan kellemetlen folyamat, de szükséges ahhoz, hogy a társadalom ne ismételje meg a korábbi tévedéseket. Ez különösen igaz az előző kormányzati ciklus végére, amikor Orbán Viktor miniszterelnök éles kritikákkal illette a pénzintézeteket, Nagy Márton akkori nemzetgazdasági miniszter pedig az Erste magyarországi kivonulását vetítette előre.
Ezek a politikai kampánycélokat szolgáló nyilatkozatok egészen az Európai Központi Bankig eljutottak, és komoly magyarázkodásra kényszerítették a hazai szereplőket. Jelasity hangsúlyozta, hogy ha a korábban kivételezett helyzetben lévő vállalatok hitelei a jövőben bedőlnének, a szigorú prudenciális szabályok és a bankfelügyelet garantálják majd a pénzügyi rendszer stabilitását.
A mindenkori kormányzattal való kapcsolattartásban a bankszektor legfőbb elvárása a transzparencia és a diszkriminációmentes szabályozás. Jelasity példaként említette, hogy elfogadhatatlan az a korábbi módszer, amikor
Nagy Márton mindössze három perccel a hivatalos bejelentés előtt, telefonon tájékoztatta a bankszektort az extraprofitadó megduplázásáról.
Bár Magyar Péter előrevetítette, hogy kabinetje nem nyújt majd különleges kedvezményeket az ágazatnak, a pénzintézetek csupán tisztességes versenyt és kiszámítható működési környezetet várnak el. A vezérigazgató kiemelte, hogy a Tisza Párt gazdaságpolitikusából pénzügyminiszterré kinevezett Kármán András független szakember, aki korábbi erstés múltja ellenére politikai szerepvállalásakor azonnal távozott a banktól, így semmilyen kötelezettséggel nem tartozik a pénzintézetnek.
A Magyar Bankszövetség már kidolgozta konkrét javaslatait a korábbi adminisztratív beavatkozások kivezetésére. Bár a bankszektor elismeri az euróövezeti csatlakozáshoz szükséges fiskális fegyelem és a költségvetési hiánycélok fontosságát,
elvárja a szektort terhelő különadók, köztük a tranzakciós illeték és az extraprofitadó fokozatos kivezetését vagy ésszerűsítését.
Szakmailag teljesen megalapozatlannak tartják a legkisebb településekre is kiterjedő, kötelező ATM-telepítési előírásokat, ezért a
program azonnali leállítását vagy legalább egy tíz kilométeres körzetre vonatkozó szabály bevezetését szorgalmazzák.
A babaváró támogatások kapcsán a bankok álláspontja határozott, miszerint a pénzintézetek csupán a jogszabályi előírásokat hajtják végre, így a gyermekvállalási feltételeket nem teljesítő ügyfeleknek maguknak kell viselniük a szerződésben rögzített pénzügyi következményeket. A kamatstop kivezetése során pedig a teljes körű szociális támogatás helyett célzott segítséget javasolnak annak a mintegy tízszázaléknyi adósnak, akinek a megemelkedett törlesztőrészletek valóban kezelhetetlen fizetési nehézséget jelentenének.
Az Erste első embere szerint a legnagyobb megkönnyebbülést az jelenti, hogy a pénzintézetnek végre nem a folyamatosan módosuló, államilag vezérelt konstrukciók lekövetésével kell töltenie az idejét, hanem valódi, piaci alapú termékfejlesztést végezhet.
Emellett, ha a piacbarátabbá váló környezetben akvizíciós lehetőségek adódnak, mint például az MBH Bank esetleges állami visszavásárlásáról és későbbi magánosításáról szóló piaci információk, az Erste nyitott a további terjeszkedésre.
Címlapkép forrása: Portfolio
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