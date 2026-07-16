Külföldi biztosítót kebelez be a CIG Pannónia, két új piacon indulhat meg a szolgáltatás

A CIG Pannónia Életbiztosító megvásárolja a YOUPLUS Assurance AG cseh és szlovák biztosítási üzletágát, amellyel a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után a magyar vállalat belép a két ország biztosítási piacára - közölte a biztosító a BÉT-en.

A biztosítótársaság igazgatósága korábban már döntött arról, hogy a regionális terjeszkedési stratégia részeként, saját forrásból alapít fióktelepeket Csehországban és Szlovákiában az élet- és nem-életbiztosítási tevékenység megkezdése céljából.

Ezt a piacra lépést készíti elő és alapozza meg a most bejelentett akvizíció.

A felek Prágában írták alá a liechtensteini székhelyű YOUPLUS portfóliójának átvételéről szóló végleges üzletág-adásvételi szerződést 2026. július 15-én. Azt írták aközleményben, hogy a tranzakció lezárásával és a hatósági jóváhagyások megszerzésével a CIG Pannónia egy már meglévő, stabil állományra támaszkodva kezdheti meg a tényleges működését a cseh és a szlovák piacon.

A liechtensteini székhelyű, svájci hátterű YouPlus a cseh és a szlovák életbiztosítási piacon 2020 környékén jelent meg, azóta is niche szereplőnek számított 1% alatti piaci részesedéssel, de tőkehiány miatt 2025 októbere óta nem kötött már új biztosítási szerződéseket.

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Címlapkép forrása: Portfolio