FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Látra szóló kamattal csábít új ügyfeleket a Revolut Magyarországon
Bank

Látra szóló kamattal csábít új ügyfeleket a Revolut Magyarországon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Évi 4,25 százalékos egységesített betéti kamatlábat (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató -EBKM) kínál látra szóló megtakarítási számláira a Revolut. A július 14-én induló ajánlat az új ügyfelek számára érhető el, és a számlanyitást követő első hat hónapban érvényes - közölte a társaság.
Future of Finance 2026
Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.
Információ és jelentkezés

A naponta elszámolt és jóváírt kamatot biztosító konstrukció

a bank összes díjcsomagjában elérhető, és ügyfelenként legfeljebb 20 millió forintos egyenleghatárig vehető igénybe.

A megtakarítási számla használatának nem feltétele a minimális nyitóösszeg, a rendszeres munkabér-átutalás vagy az összeg lekötése. Az ügyfelek bármikor, büntetőkamat és egyéb levonások nélkül hozzáférhetnek a pénzükhöz, így részben vagy egészben is szabadon felvehetik azt.

A cég adatai szerint a magyarországi ügyfelek egyre nagyobb arányban használják megtakarításra a platformot, aminek köszönhetően a betétállomány 2025-ben eddig 146 százalékos növekedést ért el.

Még több Bank

Vezércserét jelentettek be a Diákhitel Központnál

"Mintha ballisztikus rakétát adnánk az emberek kezébe" - Súlyos figyelmeztetés jött az AI-csúcsmodell miatt

Külföldi biztosítót kebelez be a CIG Pannónia, két új piacon indulhat meg a szolgáltatás

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Beismerték Brüsszelben: 50 millió ember tűnik el nyomtalanul Európából – Honnan lesz nyugdíjunk?
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Küszöbön az UniCredit hatalomátvétele a Commerzbank felett, a német kancellár sem akarja megakadályozni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility