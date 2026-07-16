Látra szóló kamattal csábít új ügyfeleket a Revolut Magyarországon

Évi 4,25 százalékos egységesített betéti kamatlábat (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató -EBKM) kínál látra szóló megtakarítási számláira a Revolut. A július 14-én induló ajánlat az új ügyfelek számára érhető el, és a számlanyitást követő első hat hónapban érvényes - közölte a társaság.

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

A naponta elszámolt és jóváírt kamatot biztosító konstrukció

a bank összes díjcsomagjában elérhető, és ügyfelenként legfeljebb 20 millió forintos egyenleghatárig vehető igénybe.

A megtakarítási számla használatának nem feltétele a minimális nyitóösszeg, a rendszeres munkabér-átutalás vagy az összeg lekötése. Az ügyfelek bármikor, büntetőkamat és egyéb levonások nélkül hozzáférhetnek a pénzükhöz, így részben vagy egészben is szabadon felvehetik azt.

A cég adatai szerint a magyarországi ügyfelek egyre nagyobb arányban használják megtakarításra a platformot, aminek köszönhetően a betétállomány 2025-ben eddig 146 százalékos növekedést ért el.

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