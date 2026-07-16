"Mintha ballisztikus rakétát adnánk az emberek kezébe" - Súlyos figyelmeztetés jött az AI-csúcsmodell miatt

Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója szerdán arról beszélt, hogy az Anthropic Mythos nevű mesterséges intelligencia modellje által hordozott kockázatok valós problémát jelentenek, amelyet az amerikai kormány igyekszik kézben tartani. A bankvezér kijelentése rávilágít azokra az aggodalmakra, amelyek miatt Washington beavatkozott a rendkívül nagy teljesítményű modell ügyébe.

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Dimon, aki Dave McCormick szenátor pennsylvaniai védelmi és innovációs csúcstalálkozóján tartott beszédet, hozzátette, hogy a fejlett mesterségesintelligencia-képességekhez való hozzáférést szigorúan szabályozni kell. Úgy fogalmazott, hogy

a Mythos használatával gyakorlatilag ballisztikus rakétákat adnak a magánszemélyek kezébe.

Az amerikai Anthropic áprilisban egy szűk, a JPMorgant is magában foglaló partneri kör számára tette elérhetővé a Mythost. A modell azért keltette fel a pénzintézetek érdeklődését, mert a kiberbiztonsági sebezhetőségek azonosításában az egyik legfejlettebb rendszernek számít, így a vállalatok sokkal gyorsabban tárhatják fel és javíthatják ki a rendszereik gyenge pontjait.

Júniusban azonban az amerikai kormány arra utasította az Anthropicot, hogy nemzetbiztonsági okokból korlátozza a külföldi állampolgárok hozzáférését a legfejlettebb modelljeihez, így a Fable 5-höz és a Mythos 5-höz is. Ez a döntés arra kényszerítette a vállalatot, hogy világszerte megszüntesse a szolgáltatás elérését. A korlátozásokat később feloldották, miután a fejlesztőcég új biztonsági óvintézkedéseket vezetett be.

A kormányok és a technológiai vállalatok egyaránt küzdenek a mesterséges intelligencia biztonsági kockázataival, különösen a szoftveres sebezhetőségek azonosítására képes rendszerek visszaélésszerű használatával. Washington szigorította az új modellek piacra bocsátásának ellenőrzését, mivel attól tartanak, hogy a fejlett technológiát a kínai, az orosz vagy más, nemzetbiztonsági kockázatot jelentő országok katonai hírszerzése is kihasználhatja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio