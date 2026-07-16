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Vezércserét jelentettek be a Diákhitel Központnál
Bank

Vezércserét jelentettek be a Diákhitel Központnál

Portfolio
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Új vezető lépett a Diákhitel Központ élére, Bugár Csaba korábbi elnök-vezérigazgató helyét Badics László veszi át - közölte a társaság.

A Diákhitel Központ Zrt-nél Bugár Csaba elnök-vezérigazgatói megbízatása 2026. július 10-i hatállyal megszűnt,

a szervezet megújulásának időszakára a tulajdonosi jogok gyakorlója Badics Lászlót nevezte ki elnök-vezérigazgatónak.

Az új vezető feladata a folytonosság biztosítása, valamint a Diákhitel Központ jövőbeni működési struktúrájának előkészítése lesz - írja a közlemény. Badics László korábban az OTP Banknál, az MKB Banknál és a Magyar Fejlesztési Banknál is betöltött vezetői pozíciókat.

Érdekesség, hogy a Diákhitel Központ vezérigazgatói posztját 2019. júniustól 2022. februárig Magyarország jelenlegi miniszterelnöke, Magyar Péter töltötte be. Magyar Péter nemrég a Redditen jelentette be, hogy a kormány azon dolgozik, hogy a szabad felhasználású Diákhitel1 hitelkonstrukció jelenlegi 7,99%-os kamata érdemben csökkenjen.

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