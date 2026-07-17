Döntöttek a magyarok: itt a friss mobilbanki rangsor, komoly visszaesést és nagy menetelést is láthattunk

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A mindennapi bankolás terepe ma már döntően a mobilbank: ez lett az elsődleges felület, ahol kapcsolatba lépünk a bankunkkal, ahol az átutalásainkat, a kártyás fizetéseinket, a befektetéseinket menedzseljük. Ezért is lett ez a felület a bankok közötti verseny egyik fontos terepe is: aki itt nagyot gurít, új ügyfeleket szerezhet, aki pedig elhasal, attól előbb-utóbb elmenekülnek.
Az alkalmazásboltokban az ügyfelek pillanatok alatt véleményt formálnak az appról, és gyorsan meg is osztják a tapasztalataikat egy ötfokú skálán. Ebből kiderült, hogy
átlagosan az androidos ökoszisztémában 4,5 csillagra, iOS-en 4,6 csillagra értékelik a felhasználók a hazai mobilbankokat
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