Döntöttek a magyarok: itt a friss mobilbanki rangsor, komoly visszaesést és nagy menetelést is láthattunk

A Google Play-en átlagosan 4,5, az App Store-ban 4,6 csillagot adnak a felhasználók a hazai mobilbankoknak. A rangsor élén mindkét platformon a Revolut áll, igaz, az androidos rangsorban holtversenyben az Erstével és az UniCredittel. A legnagyobb elmozdulást az MBH Bank appja produkálta: a teljes technológiai és dizájnmegújulásnak köszönhetően 1,5 csillagot ugrott a mobilbank androidos értékelése. Ezzel szemben a CIB mobilbanki értékelése a júniusi frissítés után 0,8 csillagot esett. A bankok közötti verseny egyre inkább a mobilbanki élmény minőségén dől el, ahol az agilis fejlesztési szemlélet és az új funkciók – a digitális hitelügyintézéstől a csekkbefizetésig – válnak meghatározóvá.

Lássuk a rangsort

A mindennapi bankolás terepe ma már döntően a mobilbank: ez lett az elsődleges felület, ahol kapcsolatba lépünk a bankunkkal, ahol az átutalásainkat, a kártyás fizetéseinket, a befektetéseinket menedzseljük. Ezért is lett ez a felület a bankok közötti verseny egyik fontos terepe is: aki itt nagyot gurít, új ügyfeleket szerezhet, aki pedig elhasal, attól előbb-utóbb elmenekülnek.

Az alkalmazásboltokban az ügyfelek pillanatok alatt véleményt formálnak az appról, és gyorsan meg is osztják a tapasztalataikat egy ötfokú skálán. Ebből kiderült, hogy

átlagosan az androidos ökoszisztémában 4,5 csillagra, iOS-en 4,6 csillagra értékelik a felhasználók a hazai mobilbankokat