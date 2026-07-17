Keményen odacsapna az Európai Unió vezetése, megelégelték a tagállamok önfejűségét a kritikus ágazatban

A dokumentum rámutat arra, hogy az uniós bankfúziók továbbra is jórészt a nemzeti határokon belül maradnak. Ennek eredményeként számos bankcsoport nagynak számít a saját hazai gazdaságához mérten, ám az Európai Unió vagy a bankunió egészéhez, illetve a nemzetközi versenytársakhoz képest korántsem számítanak nagynak.

A jelentés szerint a határon átnyúló fúziókba történő indokolatlan tagállami beavatkozások megakadályozzák, hogy a pénzintézetek uniós szinten is elérjék a kritikus méretet. A bírálat hátterében az áll, hogy Németország júniusban elutasította az olasz UniCredit Commerzbankra tett felvásárlási ajánlatát. Az UniCredit még 2024 szeptemberében indította el a folyamatot,

ám erős ellenállásba ütközött, ami jól mutatja, milyen nehéz Európában az ilyen ügyleteket tető alá hozni.

Berlin hivatalosan az ajánlati árra hivatkozott, ugyanakkor világossá tette azt is, hogy a Commerzbank a német vállalatok kulcsfontosságú hitelezője, ezért német tulajdonban kell maradnia.

Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint ez hiba volt, hiszen ha a felügyelet és a versenyhatóság rábólint, a határon átnyúló fúziók kifejezetten hasznosak lehetnek. Hozzátette, hogy az amerikai bankok számos üzletágban lekörözik európai versenytársaikat, így a versenyképesség fő akadálya nem a szabályozás, hanem a megfelelő méret hiánya.

Az uniós testület 2027 első negyedévében terjeszti elő új intézkedéscsomagját.

Ennek részeként szigorúbban lépnének fel azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek megsértik a fúziókba való beavatkozást korlátozó uniós szabályokat. Más javaslatok lehetővé tennék, hogy a határon átnyúló bankcsoportok inkább az anyavállalati szinten teljesítsék a tőke- és likviditási előírásokat a leányvállalatokra rótt jelenlegi többletkövetelmények helyett. E korlátok feloldása a jelentés szerint 230 milliárd eurónyi likvid eszközt szabadíthatna fel. Emellett a több mint egy évtizede asztalon lévő európai betétbiztosítási rendszerre vonatkozó javaslatot a betétbiztosítási szabályok egyszerűsítésével váltanák fel.

A szakma vegyesen fogadta a jelentést.

A Francia Bankszövetség több pozitív irányt is látott a dokumentumban, ám konkrétabb lépéseket sürgetett, különösen a szabályozás szorosabb összehangolását és az országspecifikus előírások korlátozását.

Christian Sewing, a Deutsche Bank vezérigazgatója és a német bankszövetség elnöke gyors cselekvést sürgetett. Javaslatai között szerepel a tőkekövetelmények alsó határértékének (az úgynevezett output floor) módosítása, a kereskedelemfinanszírozás könnyítése, a szoftverberuházások kedvezőbb kezelése, valamint a pénzügyi stabilitási pufferek felülvizsgálata.

Forrás: Reuters

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