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Lemondott az EXIM Bank egyik felügyelőbizottsági tagja
Bank

Lemondott az EXIM Bank egyik felügyelőbizottsági tagja

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Megszűnt Gyarmati Eszter felügyelőbizottsági tagsága - közölte az EXIM Bank. A változás alig egy héttel követi a vezérigazgatói poszton történt cserét.

A Magyar Export-Import Bank Zrt. a BÉT-en közölte, hogy Gyarmati Eszter a Kibocsátó Felügyelőbizottságában betöltött tagságáról lemondott, így felügyelőbizottsági tagsága megszűnt a társaságnál. Gyarmati legutóbb 2025. szeptember 1-jétől kapott újabb 5 éves megbízást a felügyelőbizottságban, de már 2020. szeptembere óta tagja volt a szervnek.

Az EXIM Banknál múlt héten vezércsere is történt,

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter július 6-án jelentette be, hogy leváltja a korábbi vezérigazgatót, Berta Adriennt. A bank új vezetőjének Kiss Zalánt nevezték ki.

Berta Adrienn 2025 májusától töltötte be az EXIM vezérigazgatói pozícióját, emellett egyidejűleg a Start Garancia Zrt. igazgatóságának elnöke is volt.

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Kiss Zalán közel húszéves bankszakmai pályafutása során meghatározó vezetői feladatokat látott el Magyarország vezető pénzintézeteinél. Az új vezető kinevezésének célja "az intézmény szakmai működésének további erősítése, a szervezeti megújulás támogatása, valamint az EXIM Magyarország értékteremtő szerepének megerősítése a magyar vállalkozások exportfinanszírozásában".

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter

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