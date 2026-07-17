Lemondott az EXIM Bank egyik felügyelőbizottsági tagja

A Magyar Export-Import Bank Zrt. a BÉT-en közölte, hogy Gyarmati Eszter a Kibocsátó Felügyelőbizottságában betöltött tagságáról lemondott, így felügyelőbizottsági tagsága megszűnt a társaságnál. Gyarmati legutóbb 2025. szeptember 1-jétől kapott újabb 5 éves megbízást a felügyelőbizottságban, de már 2020. szeptembere óta tagja volt a szervnek.
Az EXIM Banknál múlt héten vezércsere is történt,
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter július 6-án jelentette be, hogy leváltja a korábbi vezérigazgatót, Berta Adriennt. A bank új vezetőjének Kiss Zalánt nevezték ki.
Berta Adrienn 2025 májusától töltötte be az EXIM vezérigazgatói pozícióját, emellett egyidejűleg a Start Garancia Zrt. igazgatóságának elnöke is volt.
Kiss Zalán közel húszéves bankszakmai pályafutása során meghatározó vezetői feladatokat látott el Magyarország vezető pénzintézeteinél. Az új vezető kinevezésének célja "az intézmény szakmai működésének további erősítése, a szervezeti megújulás támogatása, valamint az EXIM Magyarország értékteremtő szerepének megerősítése a magyar vállalkozások exportfinanszírozásában".
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