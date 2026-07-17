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Megkérdeztük a szakértőket, hogy érdemes utasbiztosítást kötni 2026-ban
Bank

Megkérdeztük a szakértőket, hogy érdemes utasbiztosítást kötni 2026-ban

Portfolio
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A Portfolio Checklist csütörtöki adásában megvizsgáltuk, hogyan és miből nyaralnak idén a magyarok - és mennyire figyelnek tudatosan az esetleges kockázatokra. A Groupama és az OTP Bank friss kutatásából nem csak az derült ki, hogyan befolyásolhatja az aktuális gazdasági helyzet, például az árfolyamváltozás, az emberek utazási döntéseit, hanem az is, hogy bár a fiatalabb korosztály többet utazik, mégis kevésbé tudatos a biztosításkötésben. Ennek okairól is kérdeztük a Groupama szakértőit, Gönczi Erikát és Szobonya Lászlót.

Műsorunk első felében arról beszélgettünk, mit jelent, hogy Európa népessége elérte a csúcspontját: egyre tovább élünk, az évszázad végére azonban több mint 50 millió emberrel lehetünk kevesebben. Miközben fogy a munkaerő, egyre kevesebb adófizetőnek kell majd finanszíroznia egyre több idős ember nyugdíját, egészségügyi ellátását és gondozását. Beke Károllyal, a Portfolio elemzőjével azt jártuk körül, mit jelent mindez a társadalom, a gazdaság és Magyarország jövője szempontjából.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is: 

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Európa demográfiai fordulata és a nyugdíjrendszer jövője − (02:01)
  • Nyaralási szokások és utasbiztosítási tudatosság − (15:51)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A podcast megjelenését a Groupama támogatta.

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