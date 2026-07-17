Megszülethet a világ egyik legnagyobb fizetési szolgáltatója, a PayPal menedzsmentje azonban több pénzt kér

A PayPal igazgatótanácsa alulértékeltnek tartja a rivális Stripe és az Advent International magántőke-befektető társaság által benyújtott 53 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot – közölte egy, az ügyet jól ismerő forrás. A testület megítélése szerint az ügylet ráadásul komoly szabályozási és finanszírozási akadályokba is ütközhet, ami elhúzódó tárgyalásokat vetít előre az amerikai fizetési óriásvállalat jövőjéről.

A PayPal egyelőre nem reagált hivatalosan a megkeresésre. Az 1990-es évek végén alapított vállalat az elmúlt években egyre nehezebben tudta felvenni a versenyt az olyan riválisokkal, mint az Apple Pay és a Google Pay, így a menedzsment jelenleg a lassuló növekedés közepette igyekszik növelni a részvények értékét. A Stripe és a PayPal – az online kereskedők körében legnépszerűbb két fizetési platform – egyesülésével

a világ egyik legnagyobb digitális fizetési szolgáltatója jönne létre, amely évente mintegy 3,7 billió dolláros tranzakciós forgalmat bonyolítana le.

Az igazgatótanács a vételi ajánlatot, valamint az esetleges egyéb érdeklődők megjelenésének lehetőségét a menedzsment által kidolgozott reorganizációs stratégia fényében mérlegeli. A testület előzetes álláspontja alapján a részvényenkénti 60,50 dolláros ajánlat ugyan felárat jelent a jelenlegi tőzsdei árfolyamhoz képest, ám nem tükrözi hűen azt az értéket, amelyet a vállalat a következő években teremthet a tervek sikeres végrehajtása esetén. A PayPal árfolyama mindenesetre csütörtökön 2 százalékkal emelkedett, így 56,73 dolláron zárt.

Az igazgatótanács a vételáron kívül egyéb tényezőket is mérlegel, például a finanszírozás hátterét, a versenyjogi kockázatokat, valamint az ügylet lebonyolításának várható időtartamát. A felvásárló konzorcium igyekszik eloszlatni ezeket az aggályokat, így a JPMorgan és a Morgan Stanley már biztosított egy mintegy 50 milliárd dolláros finanszírozási csomagot az ajánlattevők részére, miközben tanácsadóként is támogatják a tranzakciót. A Stripe és az Advent emellett további 17 milliárd dollárnyi saját tőkét mozgósítana az akvizícióhoz.

A hónap elején benyújtott tervezet alapján a Stripe és az Advent közösen, fele-fele arányban tulajdonolná a PayPalt, ahelyett, hogy feldarabolnák a társaságot. Emellett már a versenyhatósági aggályok kezelésére is kidolgoztak alternatívákat, így szükség esetén leválaszthatják és átadhatják az Adventnek a PayPal Braintree nevű üzletágát vagy más eszközeit, amelyeket a magántőke-befektető egyesíthetne a saját fizetési portfóliójával, például a Nuvei platformmal.

A források szerint a PayPal fenntartásai ellenére továbbra is a konzorcium tekinthető a legkomolyabb érdeklődőnek, és a felek elkötelezettek a megállapodás mellett. A Block, a Stripe és az Advent még áprilisban közösen keresték meg a céget, ám a Block a legutóbbi ajánlat benyújtása előtt visszalépett. A Stripe elsősorban azért vonta be tőketársként az Adventet, mert a teljes vételár önálló előteremtése komoly megterhelést jelentett volna számára, emellett a magántőke-befektető részvétele nagyobb rugalmasságot biztosíthat a versenyjogi és szabályozási akadályok leküzdésében.

Forrás: Reuters

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