Újabb akadály gördült a tervezett bankfúzió elé – így nem lesz könnyű megállapodni

A Monte dei Paschi di Siena (MPS) közleménye szerint a nagyobb rivális Intesa Sanpaolo által benyújtott, 30,6 milliárd eurós (kb. 11 000 milliárd forintos) felvásárlási ajánlat alulértékeli a bankot. A sienai hitelintézet emellett kétségeit fejezte ki a tervezett szinergiákkal és a szabályozó hatósági akadályokkal kapcsolatban is.

A 2017-ben olasz állami mentőcsomaggal megmentett, majd 2023 és 2024 között újra privatizált MPS az elmúlt időszakban a bankszektor konszolidációs hullámának középpontjába került.

A hitelintézet felvásárolta a Mediobancát, amivel a Generali biztosító főtulajdonosává, így az olasz pénzügyi szektor egyik meghatározó szereplőjévé vált.

Az igazgatóság csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy tovább vizsgálja az Intesa ajánlatát, miközben elmélyíti a múlt hónapban a Banco BPM olasz banktól érkezett, "egyenrangú felek közötti fúzióról" szóló javaslat elemzését is. A közlemény szerint a BPM ajánlata "alapos és szigorú értékelést érdemel".

Az Olaszország legnagyobb bankjának számító Intesa a múlt hónapban jelentette be részben készpénzes, részben részvénycserés ajánlatát, amely az eurózóna piaci kapitalizáció alapján második legnagyobb tőzsdei bankját hozná létre. Az ajánlat minden egyes MPS-részvényért 1,6 saját részvényt és 1 euró készpénzt kínál, ami

a bejelentés előtti záróárfolyamhoz képest 12,5 százalékos prémiumot jelent.

Az MPS szerint ez a prémium elmarad az olasz bankszektor hasonló, önkéntes nyilvános vételi ajánlatainál megszokott, mintegy 30 százalékos átlagtól. A bank részvényei csütörtökön 11,38 eurón zártak, ami az ajánlat bejelentése óta nagyjából 27 százalékos drágulást jelent, miközben az Intesa papírjai 6,39 eurón álltak.

Az igazgatóság megkérdőjelezte az Intesa által előre jelzett, évi 2,9 milliárd eurós, adózás előtti szinergiahatást is, amely költségmegtakarításból és bevételnövekedésből tevődne össze. A testület szerint ez az összeg túl magas az érintett MPS-eszközök gazdasági léptékéhez képest. A versenyjogi aggályok kezelése érdekében az Intesa megállapodott arról, hogy a hálózat mintegy felét kitevő 635 MPS-fiókot és a sienai központi irodákat eladja az Unipol biztosítónak, amely azokat a BPER Bankba olvasztaná be. Az MPS ugyanakkor jelentős bizonytalanságot lát a versenyhatósági eljárások, valamint a Generali-részesedés megszerzésének megítélése körül.

Forrás: Reuters

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