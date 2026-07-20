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Alaposan bevásárolt az OTP, itt van története legnagyobb akvizíciója
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Alaposan bevásárolt az OTP, itt van története legnagyobb akvizíciója

Portfolio
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Az OTP Bank megállapodást írt alá a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal és a DNB Bankkal a Luminor megvásárlásáról, amely a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja – írta közös közleményében az OTP Bank és a Luminor Bank. Ez az OTP eddigi legnagyobb akvizíciója.

Az OTP közleménye szerint a balti piacokra való belépéssel 14 országra bővül a bank jelenléte és 13%-kal nő a mérlegfőösszege, miközben az eurózónán belüli működésének részaránya eléri az 50%-ot a korábbi 42 százalék után.

Az elmúlt években a Luminor jelentős előrelépést tett üzleti modelljének megerősítésében, ügyfélbázisának bővítésében és digitális működésének fejlesztésében. Ezek a lépések hozzájárultak ahhoz, hogy a bank megszilárdítsa pozícióját a Baltikum egészében működő, Észtországban, Lettországban és Litvániában is jelen lévő univerzális pénzintézetként

– írja a közlemény.

Az OTP Bank támogatni kívánja a Luminor további növekedését, ebben meglévő erősségeire, piaci pozíciójára és ügyfélkapcsolataira tervez építeni. Az OTP Csoport stratégiai befektetőként, amely már ma is több mint 17,5 millió ügyfelet szolgál ki, hosszú távú jelenlétet kíván kiépíteni a balti régióban, és a Luminoron keresztül aktívan szeretne hozzájárulni ügyfelei pénzügyi jólétéhez új, kulcsfontosságú piacain

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A Luminor erős piaci pozíciójára építve célunk, hogy tovább erősítsük a bank szerepét a balti államokban, és hozzájáruljunk a régió pénzügyi rendszerének és pénzügyi innovativitásának fejlődéséhez, valamint a hitelezési aktivitásának növeléséhez

– emelte ki Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.

Az OTP részeként a Luminor egy tapasztalt, Kelet-Közép-Európában erős jelenléttel rendelkező nemzetközi bankcsoport támogatását élvezheti majd

– mondta el Wojciech Sass, a Luminor vezérigazgatója.

A tranzakció zárására a szükséges hatósági engedélyek megszerzése után kerülhet sor.

A Luminor a balti régió harmadik legnagyobb pénzügyi szolgáltatója, amely magánszemélyek, családok és vállalatok pénzügyi igényeit szolgálja ki.

A bank 2025-ben 158 millió euró nettó nyereséget ért el, miközben saját tőkére vetített megtérülése 8,6% volt. Tőkehelyzete kiemelkedően erős: CET1-mutatója 2025. december 31-én 20,2%, teljes tőkemegfelelési mutatója pedig 24,6% volt.

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Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

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