Hatalmasat szakított az amerikai óriásbank a mesterséges intelligenciával, padlóra küldte régi riválisát

Iparági források szerint a pénzintézet lett a legnagyobb és leginnovatívabb AI-infrastruktúra-finanszírozások meghatározó tanácsadója. Az ügyletei közé tartozik
- a TeraWulf adatközpont-fejlesztő számára strukturált, a Google által garantált 3,2 milliárd dolláros kötvénykibocsátás,
- a Meta Hyperion-projektjéhez a Blue Owllal közösen nyújtott 27 milliárd dolláros hitelcsomag, valamint
- a Broadcom nemrégiben lezárt, 35 milliárd dolláros chipfinanszírozási megállapodása.
Az AI-ügyletek felfutásának köszönhetően a Morgan Stanley az év első felében megelőzte régi riválisát, a Goldman Sachsot. A bank tőkepiaci díjbevétele 1,4 milliárdról 2,3 milliárd dollárra ugrott, amivel a globális rangsorban a korábbi negyedik helyről a másodikra lépett elő, közvetlenül a JPMorgan Chase mögé.
A stratégia lényege, hogy a bankárok a hagyományos projektfinanszírozás vagy vállalati hitelezés helyett olyan konstrukciókat dolgoznak ki, amelyek a hosszú távú számításikapacitás-bérleti szerződéseket és a technológiai óriások stabil mérlegét értékpapírosítják, így téve azokat elérhetővé a szélesebb befektetői kör számára. A siker kulcsa az úgynevezett hiperskálázó szolgáltatók, vagyis a Google, az Amazon, a Meta és a Microsoft bevonása, ugyanis
ha ezek egyike garantálja egy adatközpont bérleti díját, a finanszírozási költség csaknem a felére csökken.
A mintát a TeraWulf-megállapodás teremtette meg, amelyet William Graham, a Morgan Stanley tőkeáttételes finanszírozási részlegének társvezetője és csapata dolgozott ki. Ez a konstrukció egy széles körben forgalmazható kötvény, amely a projekthitelek bizonyos védelmi elemeit is magában foglalja, és amely mögé a Google garanciavállalóként áll be. Ez a hibrid eszköz olyan intézményi hitelbefektetőket – biztosítókat, vagyonkezelőket és nyugdíjalapokat – vonzott be az adatközpontok finanszírozásába, amelyek korábban távol maradtak a piactól, és lehetővé tette a TeraWulf számára, hogy 3,2 milliárd dollárnyi forrást vonjon be 7,75 százalékos hozam mellett. A befektetők védelmét olyan projektfinanszírozási megoldások erősítik, mint a bérleti díjakat elkülönítő és közvetlenül a hitelezőkhöz csatornázó,
zárolt számlák, az úgynevezett lockboxok.
A TeraWulf-ügylet óta a bank több mint 40 milliárd dollár értékben értékesített ilyen típusú kötvényeket, és a modellt már az ázsiai és európai piacokon is alkalmazza. Graham várakozásai szerint a jövőben az AI-infrastruktúrához kapcsolódó kötvények tehetik ki a spekulatív minősítésű, azaz high-yield új adósságkibocsátások többségét. A modell ráadásul már túlmutat az adatközpontokon is, ugyanis májusban a Morgan Stanley és a MUFG 3,1 milliárd dolláros hitelt strukturált a CoreWeave részére Nvidia grafikus processzorok beszerzésére. Ez volt egyben az első olyan, széles körben szindikált hitel formájában megvalósult GPU-finanszírozás, amelyre közel 20 milliárd dolláros befektetői érdeklődés mutatkozott.
A táguló kamatfelárak ugyanakkor rávilágítanak a fellendülés egyik fő kockázatára is, miszerint minél távolabb kerül a hitelezés a tőkeerős hiperskálázók mérlegétől a számítási kapacitást ténylegesen használó AI-fejlesztő laboratóriumok felé, annál bizonytalanabbá válik a mögöttes hitelminőség. Raj Joshi, a Moody’s vezető alelnöke kiemelte, hogy az Anthropic és az OpenAI pénzügyi helyzete olyan kockázati tényező, amelyet szorosan nyomon követnek, és megjegyezte, hogy egy olyan hatalmas beruházási ciklusról van szó, amelyre nincs korábbi történelmi példa.
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