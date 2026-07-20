Megindult az egykori sikercégért: milliárdokkal kebeleznék be a fizetési óriást

Miközben a PayPal öt éve még a Wall Street kedvence és a digitális fizetési piac vezető szereplője volt, mára látványosan visszaesett. Az amerikai piacot az Apple Pay uralja, a PayPal pedig egy kevéssé vonzó felvásárlási ajánlatot kapott: a digitális fizetésekkel egykor szinonimává vált társaságért a feltörekvő rivális Stripe és az Advent International magántőke-társaság közösen tettek 53 milliárd dolláros ajánlatot, hogy kivezessék a tőzsdéről. A PayPal igazgatósága tárgyal az ajánlatról, a részvényenkénti 60,50 dolláros árat túl alacsonynak tartja, de van esély egy megemelt ajánlatra is - írja elemzésében a Reuters.

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A társaság komoly múltra tekint vissza, hiszen 1998-as alapítását követően innen indult egyebek mellett Elon Musk és Peter Thiel karrierje is. Miután az eBay 2002-ben felvásárolta, a PayPal 2015-ben vált ismét önálló vállalattá. A folyamatos növekedésnek köszönhetően a cég értéke 2021-ben elérte a 360 milliárd dollárt, azóta viszont lassult a bővülés, éleződött a verseny, és

az utóbbi évek szerkezetátalakítási kísérletei sem hoztak érdemi eredményt.

Az elemzők szerint a PayPal elszalasztotta a legfontosabb lehetőségeket. Miközben az olyan nagyobb riválisok, mint az Apple, a Google és a Samsung, valamint a feltörekvő Stripe és Affirm folyamatosan új fizetési megoldásokkal léptek piacra, a PayPal túl lassan reagált a digitális banki szolgáltatások és a mobilfizetések térnyerésére. A PYMNTS Intelligence adatai szerint t

avaly az Apple Pay amerikai piaci részesedése már tíz százalékponttal meghaladta a PayPalét.

A vállalat ráadásul a versenytársakhoz képest lemaradt a mesterséges intelligencia alkalmazásában és az AI-alapú kereskedelem terén is, ahol a szoftveres ügynökök a felhasználók nevében intézik a vásárlásokat. Owen Lau, a Clear Street elemzője rámutatott, hogy a PayPal az agresszív árazási stratégiával ugyan a piaci részesedés növelésére törekedett, de nem számított fel elegendő díjat a megfelelő jövedelmezőség eléréséhez. A Venmo és a többi kulcsfontosságú üzletág növekedése lelassult, miközben az új termékek, mint például a "vásárolj most, fizess később" (BNPL) konstrukciók sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

A vezetői stabilitás is hiányzott az elmúlt időszakban, hiszen a cég élén négy év alatt három vezérigazgató váltotta egymást, idén márciusban pedig már a második reorganizációs kísérlet indult el Dan Schulman 2023-as távozása óta. Az igazgatóság vélhetően nem támogatja az 53 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot ezen a szinten, sőt, egyes belső egyeztetéseken az is felmerült, hogy az összeg egyáltalán eléri-e a tárgyalási alapot. A testület tagjai úgy vélik, hogy

a legutóbbi stratégiai terv célkitűzéseinek megvalósításával a vállalat lényegesen magasabb cégértéket képviselhet.

Szakértők szerint a Stripe és az Advent megengedheti magának az ajánlat megemelését, és

vélhetően meg is teszi azt, hiszen a Reuters információi szerint már 17 milliárd dollárnyi saját tőkét mozgósítottak, és további 50 milliárd dolláros banki finanszírozást biztosítottak.

A végső ajánlati árat a PayPal e havi negyedéves gyorsjelentése is érdemben befolyásolhatja. Konkurens ajánlatra ugyanakkor kevés az esély, a Morgan Stanley elemzői szerint ugyanis a Stripe és az Advent közös fellépése kínálja a legbiztosabb utat a PayPal tulajdonosai számára a befektetett érték realizálására az éleződő verseny és a telítődő piac közepette.

Forrás: Reuters

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