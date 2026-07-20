Megindult az egykori sikercégért: milliárdokkal kebeleznék be a fizetési óriást

A társaság komoly múltra tekint vissza, hiszen 1998-as alapítását követően innen indult egyebek mellett Elon Musk és Peter Thiel karrierje is. Miután az eBay 2002-ben felvásárolta, a PayPal 2015-ben vált ismét önálló vállalattá. A folyamatos növekedésnek köszönhetően a cég értéke 2021-ben elérte a 360 milliárd dollárt, azóta viszont lassult a bővülés, éleződött a verseny, és
az utóbbi évek szerkezetátalakítási kísérletei sem hoztak érdemi eredményt.
Az elemzők szerint a PayPal elszalasztotta a legfontosabb lehetőségeket. Miközben az olyan nagyobb riválisok, mint az Apple, a Google és a Samsung, valamint a feltörekvő Stripe és Affirm folyamatosan új fizetési megoldásokkal léptek piacra, a PayPal túl lassan reagált a digitális banki szolgáltatások és a mobilfizetések térnyerésére. A PYMNTS Intelligence adatai szerint t
avaly az Apple Pay amerikai piaci részesedése már tíz százalékponttal meghaladta a PayPalét.
A vállalat ráadásul a versenytársakhoz képest lemaradt a mesterséges intelligencia alkalmazásában és az AI-alapú kereskedelem terén is, ahol a szoftveres ügynökök a felhasználók nevében intézik a vásárlásokat. Owen Lau, a Clear Street elemzője rámutatott, hogy a PayPal az agresszív árazási stratégiával ugyan a piaci részesedés növelésére törekedett, de nem számított fel elegendő díjat a megfelelő jövedelmezőség eléréséhez. A Venmo és a többi kulcsfontosságú üzletág növekedése lelassult, miközben az új termékek, mint például a "vásárolj most, fizess később" (BNPL) konstrukciók sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.
A vezetői stabilitás is hiányzott az elmúlt időszakban, hiszen a cég élén négy év alatt három vezérigazgató váltotta egymást, idén márciusban pedig már a második reorganizációs kísérlet indult el Dan Schulman 2023-as távozása óta. Az igazgatóság vélhetően nem támogatja az 53 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatot ezen a szinten, sőt, egyes belső egyeztetéseken az is felmerült, hogy az összeg egyáltalán eléri-e a tárgyalási alapot. A testület tagjai úgy vélik, hogy
a legutóbbi stratégiai terv célkitűzéseinek megvalósításával a vállalat lényegesen magasabb cégértéket képviselhet.
Szakértők szerint a Stripe és az Advent megengedheti magának az ajánlat megemelését, és
vélhetően meg is teszi azt, hiszen a Reuters információi szerint már 17 milliárd dollárnyi saját tőkét mozgósítottak, és további 50 milliárd dolláros banki finanszírozást biztosítottak.
A végső ajánlati árat a PayPal e havi negyedéves gyorsjelentése is érdemben befolyásolhatja. Konkurens ajánlatra ugyanakkor kevés az esély, a Morgan Stanley elemzői szerint ugyanis a Stripe és az Advent közös fellépése kínálja a legbiztosabb utat a PayPal tulajdonosai számára a befektetett érték realizálására az éleződő verseny és a telítődő piac közepette.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Â© 2026 SOPA Images via Getty Images
Súlyos eszkaláció: Irán szövetségese bejelentette a tengeri blokádot
Tovább emelkedhetnek az üzemanyagárak.
Vásárolt két-három éve a Temunál? Ön is jogosult a 2000 forintos kompenzációra – Mutatjuk, hogyan
Megtévesztette a fogyasztókat a kínai óriás.
Célegyenesben az év energetikai projektje, és sokat nyerhet rajta Magyarország
Csökkentheti a fogyasztók áramköltségeit.
Nagy ugrásra készül a CIG Pannónia: ha bejön a mesterterv, a profit harmada hamarosan külföldről érkezhet
Fedák Istvánnal beszélgettünk.
Hatalmasat szakított az amerikai óriásbank a mesterséges intelligenciával, padlóra küldte régi riválisát
Az AI alapjaiban formálja át a tőkepiacokat is.
Nagy esésre játszanak a spekulánsok: agresszívan támadják a kis ország devizáját
18 éve nem látott nyomás alá került a fizetőeszköz.
Fordulóponthoz érkezik a világ egyik legerősebb hatalma: napirendre kerülhetnek a nukleáris fegyverek
Megváltozott a környezet.
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerülnek szóba, a legtöbben ösztönösen az időskorral kötik össze ezeket. Pedig az orvosi statis
Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj?
Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj
Hiába olcsóbb a kakaó, nem lesz olcsóbb a csoki - Elmagyarázzuk!
Ha valaki négy éve rendszeresen vett egy tábla mogyorós tejcsokit, ma könnyen meglepődhet a pénztárnál. Egy átlagos tábla ára nagyjából megduplázódott, ahogy a bolti ár... The post Hiába
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.