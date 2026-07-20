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Végre meglépték: sokakat érintő változás jött a Revolut bankkártyáinál
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Végre meglépték: sokakat érintő változás jött a Revolut bankkártyáinál

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Új, hiánypótló biztonsági funkciókkal bővült a Revolut, hiszen a korábbi havi korlátozások mellett immár napi, azaz 24 órás limitek is beállíthatók a kártyás fizetésekre, a készpénzfelvételekre és az átutalásokra – vette észre a Revb.hu. Ezek a számlaszintű beállítások a korábbinál lényegesen hatékonyabb védelmet nyújtanak a visszaélésekkel és a csalásokkal szemben.

Korábban a kártyáknál kizárólag havi költési korlátot lehetett megadni, ami a kiadások kézben tartására ugyan elegendő volt, de a csalások ellen kevésbé nyújtott védelmet. Bár a kártyánkénti havi limit továbbra is elérhető maradt, a Biztonság menüpontban már megjelentek az új, számlaszinten működő beállítások is.

A kártyás fizetések maximális összege mostantól 24 órás ciklusokban is szabályozható.

Az alapértelmezett napi határ 3 millió forint, amely legfeljebb 4,5 millió forintig emelhető. Fontos tulajdonsága az új funkciónak, hogy ez a korlátozás nem egyetlen kártyára, hanem a fiókhoz tartozó összes kártyára összevontan érvényes. Biztonsági szempontból érdemes ezt a limitet a mindennapi kiadásokhoz igazítva viszonylag alacsonyan tartani, így a kártyaadatok esetleges ellopása esetén megelőzhető a nagyobb anyagi kár.

A készpénzfelvétel szabályai szintén módosultak. A korábbi korlátokhoz képest mostantól 24 óránként legfeljebb 1,4 millió forintot lehet felvenni, ennél magasabb napi összeget nem is lehet beállítani. A havi készpénzfelvételi limit alapértelmezetten 4 millió forint, amelynek megemelésére ugyan van lehetőség, de a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályok miatt ehhez egy űrlapot kell kitölteni. A bank ilyenkor rákérdez a nagyobb készpénzigény indokára, a sikeresen megemelt limit pedig 31 vagy 90 napig marad aktív.

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A 24 órás normál átutalások alapértelmezett korlátja 5 millió forint, amely igény esetén akár 500 millió forintig is növelhető. Ezenfelül külön szabályozhatók az azonnali SEPA-átutalások is, így a személyes és a közös számláknál egymástól függetlenül adhatók meg a tranzakciónkénti vagy a naponta megújuló limitek.

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Címlapkép forrása: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

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