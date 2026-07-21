Csapdában az ázsiai óriás: gigászi összeget ígértek Trumpnak, de alig van rá fedezet

A JPMorgan és több más amerikai nagybank közel áll a megállapodáshoz arról, hogy finanszírozást nyújtsanak Japán 550 milliárd dollár értékű amerikai beruházási programjához – közölte a tárgyalásokat közelről ismerő két forrás. Ez a finanszírozás segítséget nyújtana Tokiónak a Donald Trump amerikai elnök felé tett vállalásai teljesítésében.

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A japán pénzintézetek eddig idegenkedtek a részvételtől, mivel forrásaik elsősorban jenben állnak rendelkezésre, a gigantikus méretű, hosszú távú beruházásokhoz szükséges dollár beszerzése pedig rendkívül drága a számukra. A japán kormány eddig két projektcsomagot mutatott be a program keretében, amelyek együttes értéke meghaladja a 100 milliárd dollárt. Tokió a 2025 júliusában nyélbe ütött megállapodással elérte, hogy az amerikai védővámok mértéke a Trump által belengetett 25 százalék helyett csupán 15 százalékos legyen.

Japánnak fontos bizonyítania, hogy ütemterv szerint halad az ígéretek végrehajtásával. Trump ugyanis idén januárban már megfenyegette Dél-Koreát a vámok megemelésével arra hivatkozva, hogy Szöul nem teljesítette a kereskedelmi megállapodásban vállalt kötelezettségeit, bár az elnök később visszakozott. Washington mindeközben újabb lehetséges beruházásokat tartalmazó listát is eljuttatott Takaicsi Szanae miniszterelnök kormányának.

Egyelőre azonban a szükséges forrásoknak csupán a töredéke áll rendelkezésre.

A februárban bemutatott első csomaghoz mindössze 2,2 milliárd dollárnyi hitelt sikerült lekötni, amelyet az egyes projektek megvalósítására létrehozott projektcégek kapnak meg. Ennek az összegnek csaknem a harmadát az állami tulajdonú Japán Nemzetközi Együttműködési Bank nyújtja, míg a fennmaradó részt az ország három nagybankcsoportja, a Micubisi UFJ, a Szumitomo Micui és a Mizuho közösen finanszírozza.

A három pénzintézet arról tájékoztatta a kabinetet, hogy még állami hitelgarancia mellett is rendkívül drága a hosszú lejáratú dollárforrások megszerzése, ami ráadásul szűkíti a más területeken kihelyezhető hiteleik keretét. A dollárhoz jutáshoz a japán bankoknak rendszerint dollárkötvényeket kell kibocsátaniuk, a bankközi piacon kell forrást bevonniuk, vagy a devizaswap-piacot kell igénybe venniük. Mindez komoly költségekkel jár, amelyeket az amerikai és a japán kamatszint közötti jelentős különbség, valamint a devizafedezeti ügyletek díjai csak tovább növelnek. A Takaicsi-kormány ezért olyan megoldásokon dolgozik, amelyek megkönnyítenék a bankok dollárhoz jutását, az egyik felmerült javaslat szerint például a devizatartalékban lévő dollárt használnák fel erre a célra.

A februárban bejelentett első csomag többek között egy texasi olajexport-terminált, egy georgiai műgyémántgyárat és egy ohiói gáztüzelésű erőművet foglal magában. A márciusi második ütemben kis moduláris atomreaktorok építése szerepel a GE Vernova Hitacsi együttműködésével Tennessee és Alabama államban, valamint gáztüzelésű erőművek létesítése Pennsylvaniában és Texasban. Bár a források szerint az amerikai nagybankok részvétele sokat lendítene a helyzeten, a kockázatok továbbra is jelentősek, hiszen az infrastrukturális beruházások megtérülése és a hitelek teljes visszafizetése akár évtizedekig is eltarthat.

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Forrás: Reuters

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